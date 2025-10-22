छिंदवाड़ा सिरप कांड के बाद एक्शन प्लान तैयार, हर जिले में होगी जांच, 211 करोड़ का प्रस्ताव

Syrup Scandal In MP: मध्य प्रदेश में सिरप कांड के बाद अब सरकार एक्शन में नजर आ रही है. छिंदवाड़ा-बैतूल जिलें में सिरप की वजह से हुई बच्चों की मौत के बाद अब सभी दवाओं की जांच के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है. अब हर जिले में दवाओं की जांच की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए 211 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तरफ से भेजा गया है. जिससे दवाओं में होने वाली मिलावट की जांच माइक्रो लेवल पर कराने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए दवाओं की जांच के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जहां हर जिले में मोबाइल लैब की मदद से जांच की जाएगी.

मध्य प्रदेश के हर जिले में होगी जांच

इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 211 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है, जिसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है. जहां राज्य औषधि सुरक्षा और नियामक सुदृढ़ीकरण योजना (SSDRS 2.0) के तहत यह प्रस्ताव गया है. अब तक दवाओं की जांच सिर्फ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर तक सीमित थी, लेकिन अब हर जिले में ड्रग इंस्पेक्टर का स्वतंत्र कार्यालय बनाया जाएगा, इसके लिए 110 करोड़ का प्रावधान है 50 करोड़ की लागत से चारों स्टेट ड्रग लैब को अपग्रेड किया जाएगा. यानि जिले में आने वाली सभी दवाओं की जांच होगी.

माइक्रो लेवल पर होगी जांच

बताया जा रहा है कि हर जिले में मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की व्यवस्था की जाएगे, ये लैब्स मौके पर जाकर दवाओं की प्रारंभिक जांच कर सकेंगी. जिससे समय पर मिलावट या खराब गुणवत्ता वाली दवाओं का पता लगाया जा सकेगा. साथ ही जांच व्यवस्था को माइक्रो लेवल तक ले जाने की तैयारी है ताकि किसी भी स्तर पर गलत दवा बाजार में न पहुंचे. राज्य सरकार का कहना है कि जनता के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. हालिया घटनाओं के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि दवा नियमन प्रणाली को जमीनी स्तर तक मजबूत करना आवश्यक है. यही कारण है कि सरकार ने इस दिशा में त्वरित और निर्णायक कदम उठाए हैं. माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा की घटना के बाद ड्रग विभाग को भी अलर्ट किया गया है जिसके बाद अब जांच तेज होने की उम्मीद की जा रही है.

