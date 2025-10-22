Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2970796
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

छिंदवाड़ा सिरप कांड के बाद एक्शन प्लान तैयार, हर जिले में होगी जांच, 211 करोड़ का प्रस्ताव

Chhindwara Syrup Case: छिंदवाड़ा सिरप कांड के बाद अब सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में हैं, बताया जा रहा है कि एक प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेजा गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में हर जिले में होगी दवा की जांच
MP में हर जिले में होगी दवा की जांच

Syrup Scandal In MP: मध्य प्रदेश में सिरप कांड के बाद अब सरकार एक्शन में नजर आ रही है. छिंदवाड़ा-बैतूल जिलें में सिरप की वजह से हुई बच्चों की मौत के बाद अब सभी दवाओं की जांच के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है. अब हर जिले में दवाओं की जांच की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए 211 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तरफ से भेजा गया है. जिससे दवाओं में होने वाली मिलावट की जांच माइक्रो लेवल पर कराने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए दवाओं की जांच के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जहां हर जिले में मोबाइल लैब की मदद से जांच की जाएगी. 

मध्य प्रदेश के हर जिले में होगी जांच  

इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 211 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है, जिसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है. जहां राज्य औषधि सुरक्षा और नियामक सुदृढ़ीकरण योजना (SSDRS 2.0) के तहत यह प्रस्ताव गया है. अब तक दवाओं की जांच सिर्फ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर तक सीमित थी, लेकिन अब हर जिले में ड्रग इंस्पेक्टर का स्वतंत्र कार्यालय बनाया जाएगा, इसके लिए 110 करोड़ का प्रावधान है 50 करोड़ की लागत से चारों स्टेट ड्रग लैब को अपग्रेड किया जाएगा. यानि जिले में आने वाली सभी दवाओं की जांच होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः खुशखबरी: अब रीवा से दिल्ली-इंदौर जाना होगा आसान, जल्द मिलेगा यह फायदा

माइक्रो लेवल पर होगी जांच 

बताया जा रहा है कि हर जिले में मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की व्यवस्था की जाएगे, ये लैब्स मौके पर जाकर दवाओं की प्रारंभिक जांच कर सकेंगी. जिससे समय पर मिलावट या खराब गुणवत्ता वाली दवाओं का पता लगाया जा सकेगा. साथ ही जांच व्यवस्था को माइक्रो लेवल तक ले जाने की तैयारी है ताकि किसी भी स्तर पर गलत दवा बाजार में न पहुंचे. राज्य सरकार का कहना है कि जनता के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. हालिया घटनाओं के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि दवा नियमन प्रणाली को जमीनी स्तर तक मजबूत करना आवश्यक है. यही कारण है कि सरकार ने इस दिशा में त्वरित और निर्णायक कदम उठाए हैं. माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा की घटना के बाद ड्रग विभाग को भी अलर्ट किया गया है जिसके बाद अब जांच तेज होने की उम्मीद की जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः दिवाली के दूसरे दिन भोपाल की हवा हुई जहरीली! सांस लेना मुश्किल, AQI 200 के पार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhindwara syrup casemp syrup scandalmp news

Trending news

mp news today
MP News Today: शहडोल में दो सगे भाईयों की हत्या से सनसनी, NEET UG छात्रों को राहत
bhopal news
दिवाली के दूसरे दिन भोपाल की हवा हुई जहरीली! सांस लेना मुश्किल, AQI 200 के पार
mp news
शिवपुरी में हिंसक झड़प, तीन पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव, पुलिस कांस्टेबल घायल
Bilaspur News
UP-बिहार नहीं, बिलासपुर में है देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट! 7.5 एकड़ में फैला
mp news
हनुमान जी जज, सांप की आत्मा देती है बयान; 100 साल से जारी है ये अनोखी पेशी
mp news
आधीरात में प्रेमी ने पार की प्यार की सीमा, सुबह गांव में मिला उसका बदला हुआ चेहरा
mp news
हिंगोट युद्ध में जमकर बरसे आग के बाण,35 से ज्यादा लोग घायल,15 हजार लोग देखने पहुंचे
Katni News
कटनी में सनसनीखेज वारदात! अंतिम संस्कार के दौरान श्मशान घाट में चाकूबाजी; 5 लहूलुहान
ujjain news
लड़ाई देखने की ऐसी दीवानगी! पोल-पेड़ पर चढ़कर लोगों ने लिया दंगल के नजारे का लुत्फ
chhattisgarh news
पटाखा बाजार में टूटा रिकॉर्ड! छत्तीसगढ़ में 400 करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार