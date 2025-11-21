Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3012799
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

गले पर चाकू...प्राइवेट पार्ट पर मारे बेल्ट! युवक के कपड़े उतारकर जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार

Bhopal Chola Area News: भोपाल के छोला इलाके में युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युवक के कपड़े उतारकर जमकर की पिटाई
युवक के कपड़े उतारकर जमकर की पिटाई

Bhopal Assault Viral Video: भोपाल के छोला मंदिर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां कुछ युवकों ने एक युवक को बंधक बनाकर निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा. उसके बाद आरोपियों ने युवक के प्राइवेट पार्ट पर बेल्ट से वार किया और गले पर चाकू रखकर उसे डराया धमकाया. इसके बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया.

वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस गंभीर मामले में संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया. पुलिस ने मौके पर छापा मारकर छोला इलाके के ही रहने वाले अमन बाबा और मोहम्मद जैद को हिरासत में लिया. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि इस घटना को एक दोस्त के कहने पर अंजाम दिया गया और पीड़ित युवक उनके पूर्व परिचित नहीं था. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मामले की जांच जारी है और पुलिस वीडियो और आरोपियों की निशानदेही के आधार पर बाकी लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है. पीड़ित युवक अभी तक सामने नहीं आया है और उसकी पहचान के खुलासे के बाद ही पूरी घटना का सच सामने आएगा. पुलिस का कहना है कि मामले में जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.  (रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newslatest mp crime news

Trending news

mp news
SIR को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए खास ऑफर, फ्री में मिलेगा मूवी, डिनर टिकट
Vishnu Deo Sai
छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में 2 ऐतिहासिक उपलब्धि, CM साय ने दी बधाई
CGPSC Result
Chhattisgarh PCS Merit List 2024 जारी, टॉपर बने देवेश साहू, ऐसे करें डाउनलोड
ujjain news
बाबा की शरण में नतमस्तक हुए जुबिन नौटियाल! इंडिया टूर से पहले पहुंचे महाकाल दरबार
mp news
सरकारी जमीन पर रहने वालों को बड़ी राहत! प्रदेश में 4 जनवरी से मिलेंगे लाल-पीले पट्टे
mp news
…जंजीरों में जकड़ा मिला बुजुर्ग, खौफनाक मंजर देख दहशत में पूरा इलाका
sagar news
… जब पुलिस ने उठाया परत-दर-परत पर्दा, तो सामने आया ऐसा खौफनाक सच
MP Crime News
सिर्फ 35 सेकंड का पूरा खेल! कटरा में ज्वेलरी शॉप पर नकाबपोश बदमाशों का हमला
chhattisgarh news
मां से बेटे ने मांगा नया फोन, नहीं मिलने पर टावर पर चढ़ा...गांव में मची अफरा-तफरी
mp news
थाने में चली चप्पलें! ASI साहब को गर्लफ्रेंड के साथ देखते ही पत्नी ने की जमकर पिटाई