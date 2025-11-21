गले पर चाकू...प्राइवेट पार्ट पर मारे बेल्ट! युवक के कपड़े उतारकर जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार

Bhopal Assault Viral Video: भोपाल के छोला मंदिर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां कुछ युवकों ने एक युवक को बंधक बनाकर निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा. उसके बाद आरोपियों ने युवक के प्राइवेट पार्ट पर बेल्ट से वार किया और गले पर चाकू रखकर उसे डराया धमकाया. इसके बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया.

वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस गंभीर मामले में संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया. पुलिस ने मौके पर छापा मारकर छोला इलाके के ही रहने वाले अमन बाबा और मोहम्मद जैद को हिरासत में लिया. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि इस घटना को एक दोस्त के कहने पर अंजाम दिया गया और पीड़ित युवक उनके पूर्व परिचित नहीं था. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मामले की जांच जारी है और पुलिस वीडियो और आरोपियों की निशानदेही के आधार पर बाकी लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है. पीड़ित युवक अभी तक सामने नहीं आया है और उसकी पहचान के खुलासे के बाद ही पूरी घटना का सच सामने आएगा. पुलिस का कहना है कि मामले में जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल)

