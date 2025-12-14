Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3040315
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश, CM ने 25-25 लाख देने का किया ऐलान, कोच को भी मिलेगी इतनी राशि

MP News: ब्लाइंड विमेंस टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली मध्य प्रदेश की तीन महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस में सम्मानित किया. साथ ही खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश, CM ने 25-25 लाख देने का किया ऐलान, कोच को भी मिलेगी इतनी राशि

Madhya Pradesh News:  ब्लाइंड विमेंस टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली मध्यप्रदेश की तीन महिला खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सीएम मोहन यादव ने बैतूल की बेटी दुर्गा एवले, सुनीता सराठे और सुषमा पटेल से भेंट कर उन्हें ट्रॉफी और अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 10-10 लाख रुपए नगद और 15-15 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में दिए जाएंगे. साथ ही महिला खिलाड़ियों की आगे की पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी. इसके अलावा महिला खिलाड़ियों के तीनों कोच सोनु गोलकर,ओमप्रकाश पाल और दीपक पाहड़े को एक-एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई है.

नेपाल को हराकर जीता टूर्नामेंट

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने महिला टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2025 के फाइनल मैच में नेपाल को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम में मध्यप्रदेश की उपरोक्त तीन प्रतिभावान खिलाड़ी शामिल थीं. इनमें ऑलराउंडर केटेगरी में खेलने वाली सुनीता सराठे नर्मदापुरम, सुषमा पटेल दमोह और बेट्समेन एवं विकेटकीपर के रूप में खेलने वाली दुर्गा येवले बैतूल से हैं.

 12.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की

भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में खेले गए फाइन मुकाबले में नेपाल को 7 विकेट से हराकर महिला टी-20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया. टॉस जितक पहले फिल्डिंग करने का फैसला करने वाली भारतीय टीम ने नेपाल को 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन तक ऑल आउट कर दिया था. जवाब में भारत ने केवल 12.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की. बता दें कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी.

ये भी पढ़ें : '30 साल से मंत्री हूं मजाक बना रखा है', बैठक में मैकेनिक की मौजूदगी पर नाराज हुए मंत्री, बोले-मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

 

TAGS

cm mohan yadavblind cricketbhopal news

Trending news

cm mohan yadav
वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश, CM मोहन यादव ने किया ऐलान
damoh news
38 साल की महिला ने 10वें बच्चे को दिया जन्म, पहला बेटा 17 साल का, 9 डिलीवरी घर पर
mp news
MP में सैलरी पेमेंट प्रोसेस हुआ डिजिटल, ट्रेजरी एंड अकाउंट में बदलाव, 1 को वेतन
Food Poisoning
जिंदगी की जंग में एक और युवक ने तोड़ा दम, खजुराहो फूड पॉइजनिंग में अब तक 4 की मौत...
ratlam news
'30 साल से मंत्री हूं मजाक बना रखा है', बैठक में मैकेनिक की मौजूदगी पर नाराज हुए...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में प्रकट हुए गरुण भगवान! गांव में हो रहा कीर्तन-भजन, देखने उमड़ी भीड़
Neemuch News
एक ही चिता पर पति-पत्नी की अंतिम यात्रा, मौत में भी नहीं छोड़ा साथ, गांव में मातम
guna news
10 साल बाद गुना के परिवार को मिली आजादी, न्याय के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र की मांग
Burhanpur rape case
‘रेप केस’ में फंसा 5 साल का बच्चा! नकली पुलिस ने पुलिसकर्मी से कॉल कर मांगे 1.7 लाख
chhattisgarh news
55 साल का 'लुटेरा दूल्हा'! 4 शादियां, 5 बच्चे, चौथी डॉक्टर पत्नी के साथ मिलकर की ठगी