वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश, CM ने 25-25 लाख देने का किया ऐलान, कोच को भी मिलेगी इतनी राशि

Madhya Pradesh News: ब्लाइंड विमेंस टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली मध्यप्रदेश की तीन महिला खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सीएम मोहन यादव ने बैतूल की बेटी दुर्गा एवले, सुनीता सराठे और सुषमा पटेल से भेंट कर उन्हें ट्रॉफी और अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 10-10 लाख रुपए नगद और 15-15 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में दिए जाएंगे. साथ ही महिला खिलाड़ियों की आगे की पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी. इसके अलावा महिला खिलाड़ियों के तीनों कोच सोनु गोलकर,ओमप्रकाश पाल और दीपक पाहड़े को एक-एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई है.

नेपाल को हराकर जीता टूर्नामेंट

बता दें कि, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने महिला टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2025 के फाइनल मैच में नेपाल को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम में मध्यप्रदेश की उपरोक्त तीन प्रतिभावान खिलाड़ी शामिल थीं. इनमें ऑलराउंडर केटेगरी में खेलने वाली सुनीता सराठे नर्मदापुरम, सुषमा पटेल दमोह और बेट्समेन एवं विकेटकीपर के रूप में खेलने वाली दुर्गा येवले बैतूल से हैं.

12.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की

भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में खेले गए फाइन मुकाबले में नेपाल को 7 विकेट से हराकर महिला टी-20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया. टॉस जितक पहले फिल्डिंग करने का फैसला करने वाली भारतीय टीम ने नेपाल को 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन तक ऑल आउट कर दिया था. जवाब में भारत ने केवल 12.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की. बता दें कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी.

