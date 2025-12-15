CM मोहन यादव ने अमित शाह से की मुलाकात, MP में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, कई मंत्रियों पर गिरी सकती है गाज!

CM Mohan Met Amit Shah: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस बैठक के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. साथ ही इस बैठक को नए साल में बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है.

CM Mohan Met With Amit Shah: दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की. बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने अमित शाह को प्रदेश की विकास योजनाओं, कानून‑व्यवस्था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रगति के बारे में जानकारी दी. इस मुलाकात के बाद मध्यप्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि नए वर्ष की शुरुआत में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी होनी भी तय मानी जा रही है, जबकि नए चेहरों को मौका मिल सकता है. इसके आलावा लंबे समय से लंबित निगम-मंडलों में भी नियुक्तियों पर जल्द फैसला होने की संभावना है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि संगठन और सरकार के संतुलन को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. इसी दृष्टि से मुख्यमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है. नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के बाद हो सकता है कैबिनेट विस्तार बीते कई महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. सूत्रों की माने तो प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के बाद ही आगे बढ़ेगी. भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अवधि के आसपास पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेगी. इसके तुरंत बाद मध्यप्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. 25 दिसंबर को ग्वालियर आएंगे अमित शाह इस बैठक में सीएम मोहम यादव ने स्वर्गीय अटल बिहार वाजपेई की 101वीं जयंती के अवसर पर ग्वालियर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के शुभारंभ के लिए अमित शाह को औपतारिक आमंत्रण दिया. आमंत्रण को स्वीकार करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री ने 25 दिसंबर को ग्वालियर आने की सहमति जताई. अटल बिहार वाजपेई की 101वीं जयंती के मौके पर शहर ग्वालियर में कई जनहितकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. ये भी पढ़ें : किसानों के खातों में फिर आएंगे 2000 रुपये! आपको पैसा मिलेगा या नहीं, यहां चेक करें मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!