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राहवीर योजना में MP नंबर वन, 1164 मार्गों पर दौड़ेंगी 5200 से ज्यादा बसें, सुगम परिवहन सेवा होगी शुरू

CM sugam parivahan seva yojana: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिवहन विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. योजना के तहत अगले दो साल में प्रदेश के 1164 मार्गों पर 5206 बसें संचालित करने की तैयारी की जा रही है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 22, 2026, 08:09 AM IST
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राहवीर योजना में MP नंबर वन, 1164 मार्गों पर दौड़ेंगी 5200 से ज्यादा बसें, सुगम परिवहन सेवा होगी शुरू

CM sugam parivahan seva yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को जल्द ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं. योजना के तहत अगले दो वर्षों में प्रदेश के 1164 मार्गों पर 5206 बसें संचालित करने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही प्रदेश में सड़क सुरक्षा सचिवालय के गठग की प्रक्रिया भी शुरू की जा है. सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सबसे अधिक दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग कराई जाए, ताकि हादसों की स्थिति में जरूरतमंदों को समय पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कारई जा सकें.  

वहीं जनजातिय कार्य विभाग और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठकों के दौरन मुख्यमंत्री का सख्त रुख देखने को मिला. बैठक में दोनों विभागों के प्रमुख सचिवों को मुख्यमंत्री की नाराजगी का सामना करना पड़ा. गुरुवार को परिवहन विभाग की एक बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिया कि राज्य की सीमाओं के भीतर स्थित परिवहन चौकियों और टोल प्लाजा को और अधिक आधुनिक बनाया जाए और उन्हें बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए, ताकि अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों के निरीक्षण को सुगम बनाया जा सके. इसके लिए इन परिवहन चौकियों को शीघ्रता से एकीकृत करने के प्रयास किए जाने चाहिए. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 'राहवीर योजना' का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए. इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्देश दिया कि परिवहन विभाग में मानव संसाधनों की कमी को एक विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से दूर किया जाए.

 सर्वाधिक दुर्घटना क्षेत्रों की मैपिंग कराने के निर्देश
सीएम ने निर्देश दिया कि राज्य में जिन क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की दर सबसे अधिक है उनकी मैपिंग की जाए, ताकि जरूरतमंदों को जल्द से जल्द चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें. उन्होंने आगे निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली एम्बुलेंस सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुर्घटना स्थलों पर जरूरतमंदों तक एम्बुलेंस 30 मिनट से भी कम समय में एक स्वचालित प्रणाली (जो दुर्घटना स्थल के सबसे नजदीक मौजूद वाहन को रवाना करती है) के माध्यम से पहुंच जाए.

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PM-राहत योजना और राहवीर योजना में MP नंबर वन
बैठक के दौरान परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया कि PM-राहत योजना और राहवीर योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है.  PM-राहत योजना के तहत राज्य के सभी 55 जिलों में जिला नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है. इस योजना के अंतर्गत कुल 2,298 मामलों में से 1,692 मामलों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. वहीं राहवीर योजना के तहत कुल 109 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 49 मामलों को स्वीकृत किया गया है. बालाघाट जिले में राहवीर योजना के संबंध में अत्यंत सराहनीय कार्य किया गया है.

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