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अक्षय तृतीया से पहले MP में बड़ा एक्शन! बाल विवाह रोकने के लिए सरकार सख्त, गांव-गांव कंट्रोल रूम तैयार

MP Child Marriage Prevention: अक्षय तृतीया से पहले एमपी सरकार बाल विवाह रोकने के लिए पूरी तरह सख्त हो गई है, गांव-गांव निगरानी और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. कंट्रोल रूम, उड़न दस्ते और हेल्पलाइन के जरिए इस कुप्रथा को खत्म करने की तैयारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:28 PM IST
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MP Child Marriage Prevention
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Akshaya Tritiya 2026 Date: अक्षय तृतीया से पहले मध्यप्रदेश में बाल विवाह को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है. भोपाल से साफ निर्देश जारी हुए हैं कि हर जिले में कंट्रोल रूम और उड़न दस्ते बनाए जाएं, ताकि किसी भी तरह का बाल विवाह रोका जा सके. 20 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों पर खास नजर रखने को कहा गया है. महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सख्ती से निगरानी रखें और किसी भी लापरवाही की गुंजाइश न छोड़ी जाए.

सरकार का कहना है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर काम जरूरी है. इसी वजह से स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को इसके नुकसान बताए जाएंगे, ताकि नई पीढ़ी जागरूक हो सके. अक्षय तृतीया के दिन गांव-गांव में पंच, सरपंच और पार्षद 'बाल विवाह नहीं होने देंगे' की शपथ लेंगे. पंचायत भवन और वार्ड कार्यालयों में भी इसका प्रचार किया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचे कि कम उम्र में शादी करना गलत और गैरकानूनी है.

घर-घर जागरुक अभियान
गांवों में महिलाओं की भागीदारी भी इस अभियान में अहम रहने वाली है. स्व-सहायता समूह की महिलाएं बैठकों के जरिए परिवारों को समझाएंगी कि बाल विवाह से बच्चों का भविष्य खराब होता है. आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से बात करेंगी और किशोरियों के परिवारों को जागरूक करेंगी. सरकार चाहती है कि समाज खुद आगे आए और इस बुराई को खत्म करने में प्रशासन का साथ दे, तभी असली बदलाव देखने को मिलेगा.

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लड़कियों पर खास नजर
इसके साथ ही 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि उन पर विशेष नजर रखी जा सके. पंचायत स्तर पर कोटवार, सचिव और अन्य कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे ऐसे मामलों की तुरंत जानकारी दें. अगर कहीं भी बाल विवाह की तैयारी होती दिखे, तो उसे तुरंत रोका जाए. प्रशासन का फोकस यही है कि पहले से जानकारी मिले और समय रहते कार्रवाई हो, ताकि कोई भी बच्ची इस कुप्रथा का शिकार न बने.

हेल्पलाइन नंबर भी जारी
सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181, 1098 और 112 का भी व्यापक प्रचार करने को कहा है, ताकि आम लोग भी जानकारी देकर इस मुहिम में भागीदार बन सकें. साथ ही सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और दीवार लेखन के जरिए भी जागरूकता फैलाई जाएगी. प्रशासन का साफ लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश को बाल विवाह मुक्त बनाया जाए. इसके लिए गांव से लेकर शहर तक हर स्तर पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि यह अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए.

सोर्सः ZEE MP-CG इनपुट डेस्क

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