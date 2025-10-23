चीन की वजह से MP से गायब हो रहे गधे? 28 साल में 94% संख्या हुई कम; 9 जिलों में तो एक भी नहीं बचे

Donkey Population Decline: क्या मध्य प्रदेश में गधे विलुप्त हो जाएंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि तीन दशकों से भी कम समय में मध्य प्रदेश में गधों की संख्या में 94 प्रतिशत की गिरावट आई है. जानवरों की जनगणना की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, एमपी में अब सिर्फ 3052 गधे बचे हैं, जो साल 1997 में 49289 थे. यानी पिछले 28 सालों में 46237 गधे कम हो गए हैं. मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 9 जिलों में तो एक भी गधा नहीं बचा है. यह इस बात का संकेत है कि कभी ग्रामीण भारत के परिवहन और व्यापार का आधार रहे इस जानवर लगभग पूरी तरह से गायब हो गया है.

तो आखिर क्यों गायब हो रहे हैं गधे?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गधों के लुप्त होने के पीछे अभी तक कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं हुआ है. लेकिन, गुड़गांव के पशु अधिकार कार्यकर्ता नरेश कादियान ने केंद्र सरकार से गधों को एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित करने का आग्रह किया था. उन्होंने चेतावनी दी थी कि चीन में गधों की खाल की मांग इस कमी का कारण बन रही है. नरेश कादियान चीन के 'एजियाओ' उद्योग को गधों के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जहां गधों के खाल को उबालकर जिलेटिन निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल पारंपरिक टॉनिक, कामोत्तेजक और बुढ़ापा रोधी क्रीम बनाने में किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में 10 साल में बढ़ गई मुस्लिमों की इतनी आबादी, हिंदुओं का प्रतिशत घटा; देख लीजिए आंकड़े

MP के किस जिले में कितने गधे बचे हैं?

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि नर्मदापुरम में सबसे अधिक 332 गधे हैं. इसके बाद छतरपुर (232), रीवा (226) और मुरैना (228) हैं. विदिशा में कभी 6,400 से अधिक गधे थे, अब वहां केवल 171 और भोपाल में केवल 56 गधे बचे हैं. डिंडोरी, निवाड़ी, सिवनी, हरदा और उमरिया जैसे जिलों में एक भी गधा नहीं पाया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर उनके विलुप्त होने की पुष्टि होती है.

मध्य प्रदेश में किन पशुओं की संख्या कितनी?

यह जनगणना पशुधन श्रेणियों में व्यापक रुझान दर्शाती है. मध्य प्रदेश में कुल 3.75 करोड़ पशु हैं, जिनमें 1.57 करोड़ गाय, 1.0 2 करोड़ भैंस, 1.09 करोड़ बकरियां, 558324 भेड़ें, 9971 घोड़े, 972 खच्चर, 2896 ऊंट और 89,177 सूअर शामिल हैं. वहीं, मध्य प्रदेश में गधों की संख्या अब सिर्फ 3052 ही बची है, जो काफी चिंताजनक है.