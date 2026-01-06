Advertisement
चाइनीज मांझा कैसे बनता है, क्यों इससे पतंग उड़ाना पसंद करते हैं लोग? कितना है खतरनाक, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?

Chinese Manjha: प्रतिबंध और एक्शन के बावजूद आखिर लोग क्यों चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना पसंद करते हैं? चाइनीज मांझा बनाया कैसे जाता है और यह कितना खतरनाक होता है? इसके साथ ही चाइनीज मांझा बेचने, खरीदने या रखने को लेकर क्या नियम हैं?

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 06, 2026, 03:48 PM IST
Chinese Manjha Rules and Regulations: मध्य प्रदेश में पुलिस की सख्ती के बावजूद 'चाइनीज मांझा' का कहर थम नहीं रहा है. उज्जैन में रविवार को पंडिताई करने वाले एक युवक का गला चीर दिया, लेकिन सरकारी चरक हॉस्पिटल के डॉक्टरों की तत्परता से जान बच गई. जख्म इतना गहरा था कि तीन लेयर में 12 टांके लगाने पड़े. हालांकि, अगर कुछ मिनट की देरी हो जाती तो युवक की जान जा सकती थी. इसके बाद से ही चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि प्रतिबंध और एक्शन के बावजूद लोग आखिर क्यों चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना पसंद करते हैं? चाइनीज मांझा बनाया कैसे जाता है और यह कितना खतरनाक होता है? इसके साथ ही चाइनीज मांझा बेचने, खरीदने या रखने को लेकर क्या नियम हैं?

चाइनीज मांझा बनाया कैसे जाता है?

चाइनीज मांझे के नाम से सभी को लगता होगा कि यह चीन में बनता है और वहीं से भारत आता है. लेकिन, ऐसा नहीं है और यह चीन से नहीं आता है. इसका निर्माण भारत में ही होता है और इसको बनाने का प्रोसेस सामान्य धागे से काफी अलग होता है. चाइनीज मांझे को तैयार करने के लिए नायलॉन के धागे का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें मेटेलिक पाउडर का भी इस्तेमाल होता है. इसके बाद मांझे पर कांच के चूरे या लोहे के चूरे लगाए जाते हैं, ताकि इसमें धार लाई जा सके. 

ये भी पढ़ें- हो जाएं सावधान! सड़कों पर 'मौत' बनकर मंडरा रहा चाइनीज मांझा, पुजारी की कटी गर्दन; 15 दिन में दूसरी घटना

चाइनीज मांझा कितना खतरनाक होता है?

धागे के ऊपर कांच के चूरे या लोहे के चूरे लगाए जाने की वजह से यह काफी घातक हो जाता है और इसमें फंसकर पक्षियों के अलावा कई बार इंसानों की भी जान चली जाती है. धारदार होने के साथ ही यह काफी मजबूत भी होता है और आसानी से टूटता नहीं है. चाइनीज मांझे में धार इतनी ज्यादा होती है कि यह पक्षियों के अलावा कई बार इंसानों को भी घायल कर देता है. इसी वजह से उज्जैन में युवक के गले पर इतना गहरा कट लगा कि तीन लेयर में 12 टांके लगाने पड़े. लोहे के चूरे लगे होने की वजह से चाइनीज मांझा अगर बिजली के तारों से टकरा जाए तो करंट भी लग जाता है.

लोग क्यों चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना पसंद करते हैं?

अब सवाल उठता है कि अगर चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है तो फिर लोग इससे पतंग उड़ाना क्यों पसंद करते हैं? दरअसल, पतंगबाजी के दौरान लोगों में एक-दूसरे की पतंग काटने की होड़ रहती है. सामान्य धागा आसानी से टूट जाता है और पतंग कटकर गिर जाती है. जबकि, चाइनीज मांझा काफी मजबूत होता है और आसानी से टूटता भी नहीं है. इसके अलावा चाइनीज मांझा काफी धारदार भी होता है, जिससे दूसरों के पतंग काटने में आसानी होती है. इसलिए, लोग इसका इस्तेमाल पतंग उड़ाने में करते हैं और बैन के बावजूद खरीदना चाहते हैं.

चाइनीज मांझे को लेकर क्या हैं नियम?

मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में मांझा बेचने, खरीदने और इसका इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है. चाइनीज मांझा बेचते, खरीदते और इससे पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है. अगर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(बी) में मामला दर्ज होता है तो एक साल की सजा या पांच हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. कुछ केसों में धारा 223(ए) भी लगाई जा सकती है, जिसके तहत छह माह कैद या 2500 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. हालांकि, अगर चाइनीज मांझा किसी की मौत का कारण बन जाए तो सजा गंभीर भी हो सकती है.

चाइना डोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

चाइनीज मांझे पर मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बैन है और पुलिस लगातार इसके खिलाफ एक्शन ले रही है. उज्जैन पुलिस ने महाकाल थाना इलाके में अवैध चाइना डोर बेचने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से चाइना डोर के 25 गट्टे जब्त किए हैं. कार्रवाई के दौरान आरोपी के साथ मौजूद दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया, जबकि जिस व्यक्ति से यह चाइना डोर लाई जा रही थी, उसे भी मुख्य आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम सैफ बताया गया है, जो सादा कपड़ों में गली-मोहल्लों में घूमकर फोन पर ऑर्डर लेता था और 1–2 घंटे में डिलीवरी कर देता था.

