भोपाल के ईरानी डेरे में हंगामा: हिस्ट्रीशीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, 34 गिरफ्तार, स्पोर्ट्स बाइक-फेंक करेंसी जब्त

Police Raid Iranian Dera: भोपाल के निशातपुरा इलाके की कुख्यात ईरानी डेरा (अमन कॉलोनी) में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया. पुलिस हिस्ट्रीशीटर की तलाश में रविवार सुबह करीब 150 से अधिक पुलिस कर्मियों की टीम लेकर पहुंची, तभी स्थानीय लोगों ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठिचार्ज किया और भीड़ को खदेड़ा. इस कार्रवाई में 10 महिलाएं सहित कुल 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

आरोपियों के पास से 51 मोबाइल फोन, 21 महंगी स्पोर्ट्स बाइक, एक नकली पिस्टल, नकली नोट और एक एप्पल टैबलेट बरामद की गई है. पुलिस ने मामले की आगे की चांज शुरू कर दी हैं. भोपाल का ईरानी डेरा वे इलाक है, जहां ज्यादातर कुख्यात बदमाश रहते हैं, जहां पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है .

नकली पुलिस बन कर करते थे ठगी

इस कार्रवाई के बारे में DCP मयूर खंडेलवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी फर्जी पुलिस बनकर ठगी को अंजाम देते थे. साथ ही चेन और मोबाइल स्नैचिंग जैसी घटनाओं मे भी शामिल थे. जानकारी के अनुसार आरोपी लोगों से मोबाइल या बाइक जबरन छीनते और ठगी करते थे. इसके बाद इसी इलाके में छिपकर रहते थे. यह ईरानी डेरा अपराधियों की पनाहगाह बन चुका था, जहां गिरोह बनाकर वारदात की जाती थी.

नकली पिस्टल दिखाकर लोगों को डराते थे

पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक नकली पिस्टल का इस्तेमाल कर लोगों को डराते और धमकाते थे. कार्रवाई के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात कर गश्त की जा रही है. साथ ही इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

महिलाओं ने किया हंगामा

रविवार सुबह पुलिस हिस्ट्री-शीटर ​​राजू की तलाश के लिए एक टीम लेकर पहुंची. जैसे ही पुलिस ने घरों की तलाशी शुरू की महिलाओं ने उनका रास्ता रोक दिया और हंगामा करने लगीं. फिर आदमी भी इसमें शामिल हो गए, जिससे हाथापाई, धक्का-मुक्की और पत्थरबाजी शुरू हो गई. हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और तलाशी पूरी की.

डीसीपी ने दी चेतावनी

डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने कहा कि अपराधी चाहे कहीं भी छिपें, पुलिस उन्हें ढूंढ निकालने में सक्षम है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इलाके में मौजूद सभी वारंट तामील कराए गए है. उन्होंने आरोपियों को चेतावनी दी है कि कानून का उल्लघंन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

