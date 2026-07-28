बर्थडे के दिन 12वीं की छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में दी जान, JEE की कर रही थी तैयारी, सुसाइड नोट बरामद

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राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 17 वर्षीय आदिवासी छात्रा ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी. मृतका मूल रूप से मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की रहने वाली थी और भोपाल में रहकर 12वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ JEE परीक्षा की तैयारी कर रही थी. इस घटना से उसका परिवार गहरे सदमे में है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.
बर्थडे पर 12वीं की छात्रा ने लगाई फांसी
जानकारी के मुताबिक, रविवार को छात्रा का 17वां जन्मदिन था और उसी दिन छात्रा ने शाम को फांसी लगाकर जान दे दी. जन्मदिन मनाने के बाद जब वह शाम को कटारा हिल्स स्थित अपने आदिवासी हॉस्टल पहुंची और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, तो काफी देर तक खटखटाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. इसके बाद हॉस्टल की अन्य छात्राओं ने जब दरवाजा खोला, तो छात्रा फांसी के फंदे से लटकी पाई गई.
डिप्रेशन से जूझ रही थी छात्रा
घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों, FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) के अधिकारियों और एक फोटोग्राफर की टीम मौके पर पहुंची और बारीकी से जांच-पड़ताल की. घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ. पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि छात्रा गंभीर रुप से डिप्रेशन से जूझ रही थी. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
कमरे में अकेली थी
पुलिस के मुताबिक, छात्रा सितंबर 2025 से हॉस्टल में रह रही थी. रविवार शाम को वह कोचिंग से लौटी और अपने कमरे में चली गई. उसकी रूममेट छुट्टी पर अपने गांव गई हुई थी, इसलिए वह कमरे में अकेली थी. शाम करीब 6 बजे हॉस्टल की दूसरी लड़कियां उसका जन्मदिन मनाने के लिए कमरे पर पहुंचीं, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला. चार-पांच मिनट तक लगातार दरवाजा खटखटाने के बाद सेंट्रल लॉक खुला. जब वे अंदर गईं, तो उन्होंने देखा कि छात्रा एक रस्सी से लटकी हुई थी. हॉस्टल वार्डन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
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