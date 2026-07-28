बर्थडे के दिन 12वीं की छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में दी जान, JEE की कर रही थी तैयारी, सुसाइड नोट बरामद

कमरे में अकेली थी

पुलिस के मुताबिक, छात्रा सितंबर 2025 से हॉस्टल में रह रही थी. रविवार शाम को वह कोचिंग से लौटी और अपने कमरे में चली गई. उसकी रूममेट छुट्टी पर अपने गांव गई हुई थी, इसलिए वह कमरे में अकेली थी. शाम करीब 6 बजे हॉस्टल की दूसरी लड़कियां उसका जन्मदिन मनाने के लिए कमरे पर पहुंचीं, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला. चार-पांच मिनट तक लगातार दरवाजा खटखटाने के बाद सेंट्रल लॉक खुला. जब वे अंदर गईं, तो उन्होंने देखा कि छात्रा एक रस्सी से लटकी हुई थी. हॉस्टल वार्डन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.