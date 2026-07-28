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बर्थडे के दिन 12वीं की छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में दी जान, JEE की कर रही थी तैयारी, सुसाइड नोट बरामद

भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित आदिवासी हॉस्टल में 17 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा अलीराजपुर की रहने वाली थी और भोपाल में रहकर 12वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ JEE की तैयारी कर रही थी.

Written ByRanjan BhagatEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 28, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:07 AM IST
बर्थडे के दिन 12वीं की छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में दी जान, JEE की कर रही थी तैयारी, सुसाइड नोट बरामद

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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