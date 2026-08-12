/रक्षाबंधन से पहले बहनों-बुजुर्गों को तोहफा, CM मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए 311 करोड़ रुपये

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आगामी त्योहारी सीजन और रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 'सिंगल क्लिक' के जरिए प्रदेश के 57 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में 311 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की. 'सेवा ही हमारा धर्म और अंत्योदय ही अंतिम लक्ष्य' के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों की असली खुशी समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने से ही पूरी होती है.
इस अंतरित राशि में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 35 लाख 25 हजार से अधिक बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और कल्याणी बहनों के खातों में जुलाई माह की 211.53 करोड़ रुपये की पेंशन भेजी गई है. वहीं, सावन और रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 22 लाख 20 हजार से अधिक पात्र बहनों को दो महीने (अप्रैल और मई) के गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी के रूप में करीब 99 करोड़ रुपये दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों की खुशी में ही घर की रौनक है, इसलिए त्यौहारों से पहले ही यह खुशियों की सौगात उनके खातों में पहुंचाई गई है.
पेंशन की राशि छोटी, लेकिन मिलने वाला सहारा बहुत बड़ा...
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पेंशन की राशि भले छोटी हो, लेकिन इससे मिलने वाला सहारा बहुत बड़ा होता है. बुजुर्गों के चेहरे की मुस्कान से ही सरकार को लोक कल्याण के लिए और भी बेहतर काम करने की नई ऊर्जा मिलती है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे त्योहार उत्सव का अवसर ही नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति की खुशियों से जुड़ने का अवसर भी होते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के लिए नागरिकों के सम्मान और सबकी खुशी से बढ़कर दूसरा कोई त्योहार नहीं है. इसीलिए हमने आने वाले त्योहारों पर सबसे पहले बुजुर्गजनों को पेंशन राशि अंतरित करने का फैसला लिया.
घर की रौनक बहनों से
श्रावण मास और आगामी रक्षाबंधन पर्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की लगभग 22 लाख 20 हजार से अधिक बहनों के खातों में अप्रैल और मई 2026 की गैस सिलेंडर रिफिल की राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरित की. इसके तहत करीब 99 करोड़ रुपये की दो माह की सब्सिडी बहनों के खातों में पहुंचाई गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सावन तो बहनों का ही महीना होता है. बहनें खुश न हों, तो घर में रौनक नहीं होती, इसीलिए हमने अभी से ही उन्हें रक्षाबंधन का उपहार देना शुरू कर दिया है. सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की आत्मीय शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी आनंद से रक्षाबंधन मनाएं, अच्छे पकवान बनाएं और अपने भाईयों को खिलाएं. उन्होंने कहा कि बहनों की खुशी में ही हमारी खुशी है, बहनों के कल्याण में हम कोई कमी नहीं रखेंगे.
तिरंगा लगाने की अपील
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए महाकाल की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की. उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया. मंत्रालय में हुए कार्यक्रम को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सोनाली वायंगणकर सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे.