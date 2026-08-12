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रक्षाबंधन से पहले बहनों-बुजुर्गों को तोहफा, CM मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए 311 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 अगस्त को मंत्रालय से प्रदेश के लाखों पात्र हितग्राहियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पेंशन राशि और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिल की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 12, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:35 PM IST
रक्षाबंधन से पहले बहनों-बुजुर्गों को तोहफा, CM मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए 311 करोड़ रुपये

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