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एमपी में 7,500 छात्रों को मिलेगी ई-स्कूटी, 42,490 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले

एमपी कैबिनेट में कई बड़े-बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. इनमें प्रदेश के 7,500 से ज्यादा मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी, 42490 करोड़ के विकास कार्यों और तीन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली. 25 सितंबर से सुगम बस सेवा शुरू होगी, जबकि स्वामित्व योजना 17 सितंबर से इंदौर में शुरू होगी.

Written ByRanjan Bhagat
Published: Sep 15, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:49 PM IST
एमपी में 7,500 छात्रों को मिलेगी ई-स्कूटी, 42,490 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले
Image Credit: ZEE MEDIA

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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एमपी में 7,500 छात्रों को मिलेगी ई-स्कूटी, 42,490 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी
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