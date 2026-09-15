/एमपी में 7,500 छात्रों को मिलेगी ई-स्कूटी, 42,490 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले

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भोपाल में एमपी कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई बड़े-बड़े मुद्दों पर मुहर भी लगी. इसकी जानकारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने पंडित दीनदयाल जयंती से 25 सितंबर से सुगम बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है. इसके तहत 150 सिटी और 436 अंतरजीय रूट विकसित किए जाएंगे. इस सेवा का विस्तार विकासखंड स्तर तक भी किया जाएगा. वहीं स्वामित्व योजना का काम 17 सितंबर से इंदौर में शुरू होगा. इसके लिए 4 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे. 68 लाख अभिलेख तैयार हैं. निजी समितियों का पंजीयन निःशुल्क होगा. इससे लोगों को मालिकाना हक और बैंक ऋण में मदद मिलेगी.
वहीं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेन ने बताया कि एमपी सरकार ने मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से जुड़े विकास कार्यों पर भी बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में 42490 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है. इनमें परिवहन, उद्यानिकी और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं. चंदेरी, सिंगरौली और उज्जैन की तीन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को जारी रखने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है. खनिज विभाग में तीन नए जिलों के लिए नवीन पदों की स्वीकृति मिली है. वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में अनूपपुर और शहडोल में नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है.
7,500 मेधावी छात्रों को ई-स्कूटी मिलेगी
मुख्यमंत्री मोहन यादव 19 सितंबर को प्रदेश के 7,500 से ज्यादा मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी की सौगात देंगे. इसका कार्यक्रम भोपाल के शिवाजी नगर स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में होगा. योजना का लाभ कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों के नियमित विद्यार्थियों को मिलेगा. इसके लिए पहले प्रयास में 70% अंक और स्कूल में प्रथम स्थान जरूरी है. अब तक 23 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ मिल चुका है. इस योजना पर सरकार करीब 250 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. यह फैसला भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए अहम है.
ब्रिक्स से लेकर निवेश तक सरकार की नजर
कैबिनेट बैठक में ब्रिक्स सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवा कार्य का भी जिक्र किया. मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी के एक तरफ चीन और दूसरी तरफ रूस के प्रमुख थे. आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर कठोर निंदा हुई और 50% विश्व की आबादी इसमें खड़ी है. मुख्यमंत्री की दुबई यात्रा के दौरान 53 हजार खरीद से ज्यादा के निवेश मिले हैं. 2027 ग्लोबल समिट के लिए 22 देशों को आमंत्रित किया गया है. 7 अक्टूबर को पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान चलेगा और उज्जैन में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा.