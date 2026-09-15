/एमपी में 7,500 छात्रों को मिलेगी ई-स्कूटी, 42,490 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले

ब्रिक्स से लेकर निवेश तक सरकार की नजर

कैबिनेट बैठक में ब्रिक्स सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवा कार्य का भी जिक्र किया. मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी के एक तरफ चीन और दूसरी तरफ रूस के प्रमुख थे. आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर कठोर निंदा हुई और 50% विश्व की आबादी इसमें खड़ी है. मुख्यमंत्री की दुबई यात्रा के दौरान 53 हजार खरीद से ज्यादा के निवेश मिले हैं. 2027 ग्लोबल समिट के लिए 22 देशों को आमंत्रित किया गया है. 7 अक्टूबर को पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान चलेगा और उज्जैन में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा.