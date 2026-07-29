/किसान आंदोलन पर सरकार का बड़ा कदम, बात करने के लिए कमेटी बनाई, कृषि मंत्री समेत 4 मिनिस्टर करेंगे किसानों से संवाद

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. किसान मूंग की 100 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करने और खाद वितरण के लिए ई-टोकन सिस्टम में आ रही दिक्कतों को दूर करने की अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे. इस आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने बातचीत के जरिए समाधान खोजने की पहल की है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर किसानों के संगठनों से बातचीत करने और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए एक मंत्री-स्तरीय समिति बनाई गई है. इस समिति में कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना और मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर और राकेश सिंह शामिल हैं.
किसानों के साथ सरकार हमेशा खड़ी है- सीएम मोहन
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों पक्षों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि आंदोलन के दौरान आम जनता को कोई परेशानी न हो. इस बीच विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री का आवास और उसके आस-पास का इलाका भी शामिल है. अब सबकी नज़रें सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हैं, और उम्मीद है कि इस गतिरोध का जल्द ही कोई समाधान निकल आएगा.
मांगे पूरी करने पर अड़े किसान
मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे किसानों ने भोपाल-नर्मदापुरम हाईवे पर धरना दिया. प्रदर्शनकारी किसान अपनी मूंग की फसल की 100% खरीद की मांग कर रहे हैं. उनकी यह भी मांग है कि ई-टोकन सिस्टम को ठीक से चलाया जाए या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए. किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वे आंदोलन जारी रखेंगे. इस बड़े विरोध-प्रदर्शन का भोपाल में ट्रैफिक और शिक्षा व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है. होशंगाबाद रोड और एम्स, बंसल प्लाज़ा व कटारा हिल्स के पास के रास्तों पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को ट्रैफिक नर्मदापुरम रूट की ओर डायवर्ट करना पड़ा.
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