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CM मोहन यादव ने 950 से ज्यादा लोगों को सौंपे अनुकंपा नियुक्ति पत्र, 400 नए सांदीपनि स्कूल भवन बनाने का ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 950 से अधिक पात्र लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए और बताया कि जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 200 सांदीपनि विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी 200 नए विद्यालय भवनों का निर्माण होगा.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 21, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 04:25 PM IST
CM मोहन यादव ने 950 से ज्यादा लोगों को सौंपे अनुकंपा नियुक्ति पत्र, 400 नए सांदीपनि स्कूल भवन बनाने का ऐलान

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