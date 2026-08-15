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लाल परेड ग्राउंड पर CM मोहन ने फहराया तिरंगा, कहा-2027 होगा युवा वर्ष, रोजगार सहित मिशन GYANII पर होगा फोकस

मध्य प्रदेश में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का माहौल रहा. भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. पुलिस बैंड समेत 22 टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया. सीएम ने प्रदेश के नाम संदेश में UCC, किसान, निवेश, शिक्षा, युवा, वन और धर्म-संस्कृति समेत कई मुद्दों पर बात की.

Written ByZee Media BureauEdited ByPooja
Published: Aug 15, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:34 AM IST
लाल परेड ग्राउंड पर CM मोहन ने फहराया तिरंगा, कहा-2027 होगा युवा वर्ष, रोजगार सहित मिशन GYANII पर होगा फोकस

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