लाल परेड ग्राउंड पर CM मोहन ने फहराया तिरंगा, कहा-2027 होगा युवा वर्ष, रोजगार सहित मिशन GYANII पर होगा फोकस

सरकार का लक्ष्य युवाओं को सशक्त बनाना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने 85 हजार से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की हैं तथा आने वाले समय में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्‍ध कराएंगे. इसी प्रकार हमारी सरकार अगले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को आईटीआई में तथा प्रतिवर्ष 10 हजार युवाओं को ग्‍लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का काम करेगी. हम कौशल विकास के अंतर्गत मध्‍यप्रदेश में एक अलग प्‍लेसमेंट सेल बनाऐंगे, जो उद्योग और सरकार के बीच, एक कड़ी का काम करेगा. उन्होंने कहा कि उद्यम पोर्टल पर विगत ढाई वर्षों में, 3 लाख 34 हजार से अधिक विनिर्माण ईकाईयां पंजीकृत हुई, जिनमें 33 लाख 80 हजार युवाओं को, प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्‍त हुए हैं. वृहद औद्योगिक ईकाईयों में भी, 50 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है. राज्‍य सरकार अगले ढाई वर्ष में, उन युवाओं पर विशेष रूप से फोकस करने जा रही है, जो किसी कारण से 10वीं की परीक्षा में उत्‍तीर्ण नहीं हो पाए अथवा जिन्‍होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है. हम ऐसे युवाओं के हाथ में हुनर देकर, उन्‍हें इतना सशक्‍त बनाएंगे कि वे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश जाकर भी रोजगार प्राप्‍त कर सकें.



युवाओं के विकास के लिए बहुत कुछ कर रही सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवाओं को केन्‍द्र में रखकर, एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति देने के लिए प्रदेश में 'मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025', 'स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025' नीति लागू की गई. प्रदेश में वर्तमान में लगभग 8 हज़ार स्टार्टअप संचालित हैं, इसमें से 50 प्रतिशत स्टार्टअप का नेतृत्व, नारी शक्ति, कर रही है. हमारा संकल्प है कि, प्रदेश के हर जिले में, कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर हो. हमने आगामी ढाई वर्षों में स्टार्ट-अप की संख्या 12 हजार से अधिक और 100 नवीन इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 'प्लग-एंड-प्ले' मॉडल पर, को-वर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे. युवा पीढ़ी की आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एआई, स्पेसटेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में, एमएसएमई की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्‍यायालीन मामलों की, त्‍वरित सुनवाई और निराकरण के लिए, राज्‍य सरकार द्वारा 4 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' स्‍थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आर्टीफिशियल इंटेलीजेन्‍स के इस युग में, प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से, मध्‍यप्रदेश ‘’ऑरेन्‍ज इकॉनामी’’ के विकास की ओर भी, तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत मल्‍टीमीडिया, गेमिंग, कला, मीडिया, मनोरंजन जगत, संस्‍कृति, अध्‍यात्‍म एवं अन्‍य रचनात्‍मक गतिविधियां शामिल है. राज्‍य सरकार ने, समाज को, दिशा देने वाले डिजीटल कंटेंट क्रिएटर्स को, विभिन्‍न केटेगरी में सम्‍मानित करने का भी निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण, प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हो रहा है. पिछले ढाई वर्षों में, विभिन्न क्षेत्रों में कुल 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं. उन्होंने कहा कि नई तकनीक आधारित उद्योगों में भी, मध्यप्रदेश तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश के टेक सेक्टर में 12 हजार करोड़ से अधिक का निवेश, धरातल पर उतर चुका है. ग्वालियर में उभरता टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जबलपुर और शिवपुरी में आगे बढ़ता डिफेंस कॉरीडोर, औद्योगिक विकास की कहानी खुद बयान कर रहा है. धार का पीएम मित्र पार्क, 21 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ, वस्त्र क्रांति की नई कहानी लिख रहा है.