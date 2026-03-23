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UPSC में MP के 61 युवाओं ने रचा इतिहास, CM मोहन ने किया सम्मान, बोले-ये अभ्यर्थी प्रदेश का असली गौरव

CM Mohan Yadav Samvad: मध्यप्रदेश के 61 युवाओं ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा  पर प्रदेश का नाम रोशन किया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने  'सफलता के मंत्र' कार्यक्रम के तहत चयनित युवाओं से संवाद किया. युवाओं को सम्मानित करते हुए सीएम ने उन्हें आगे बढ़ते रहने, जिम्मेदारी निभावे और जनता की सेवा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 23, 2026, 04:22 PM IST
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UPSC में MP के 61 युवाओं ने रचा इतिहास, CM मोहन ने किया सम्मान, बोले-ये अभ्यर्थी प्रदेश का असली गौरव

CM Mohan Yadav Samvad:  मध्यप्रदेश के लिए इस बार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा के नतीजे गर्व का पल लेकर आए हैं. प्रदेश के 61 होनहार युवाओं ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास कर नया इतिहास रच दिया है. इस सफलता की सबसे खास बात यह रही कि इन सफल उम्मीदवारों में बड़ी संख्या उन छात्रों की है जिन्होंने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से पढ़ाई की.  सोमवार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में 61 सफल उम्मीदवारों से सीधे संवाद किया, जिन्होंने पूरे देश में मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है.

सीएम मोहन ने चयनित युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अधिकारी बनने के बाद ठहराव को स्वीकार न करें, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहें और खुद को बेहतर बनाते रहें. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपनी अपेक्षाएं साक्षा करते हुए कहा कि वे प्रशासन में रहते हुए समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाएं और जनता की सेवा को प्राथमिकता दें.  'सफलता के मंत्र'  कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्रई ने 'प्रतिभाओं का वर्जन' पत्रिका का अनावरण भी किया. इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों की सफलता पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसने कार्यक्रम को और प्रेरणादायक बना दिया.

CM मोहन का चयनित युवाओं से संवाद
इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह क्षण मध्य प्रदेश के लिए संकल्प, क्षमता, ऊर्जा और उल्लास का प्रतीक है. यहां उपस्थित अभ्यर्थियों की विशाल संख्या इस मंच की गरिमा को और बढ़ा देती है. ये अभ्यर्थी पूरे प्रदेश का गौरव हैं. आप सभी सचमुच सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जब वर्ष 2047 में स्वतंत्रता का 'अमृत काल' आएगा, तब आप उच्च पदों पर आसीन होंगे और उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे. उस क्षण की कल्पना मात्र से ही मेरा मन आनंद से भर उठता है. UPSC में चयन के उपरांत अब आप नई जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसा अवसर प्राप्त होना अत्यंत सौभाग्य की बात है. इस बार भी मध्य प्रदेश के युवाओं ने शीर्ष स्थानों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है. इस प्रदेश के बच्चों ने पूरे विश्व में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं.

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युवाओं को सीखते रहने का दिया संदेश 
सीएम ने कहा कि सफलता अपने साथ जिम्मेदारी का एहसास भी लाती है. लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और एक ग्वाला मुख्यमंत्री बन सकता है. आज प्रदेश के छोटे से छोटे कोनों से भी बच्चों का चयन हुआ है. प्रतिभा हर जगह अपनी जगह बना ही लेती है. यही इस प्रदेश की सच्ची खूबसूरती है. चयनित उम्मीदवारों में से कुछ ने इतिहास विषय में विशेषज्ञता हासिल की है. जो लोग इतिहास को नकारते हैं, वे भविष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते. सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती आप भी लगातार पढ़ाई करते रहें.

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इन चयनित अभ्यर्थियों का हुआ सम्मान
ईशान भटनागर (भोपाल), पक्षाल सचिव, चितवन जैन, दीक्षा पाटकर दीक्षा चौरसिया, प्राची चौहान (गंज बासौदा), समीक्षा द्विवेदी, अक्षत बल्दवा (दृष्टिबाधित), अनिमेष जैन, विश्वजीत गुप्ता, आशीष शर्मा, सृष्टि गोयल, रितु गोयल, श्रेयांस बदौरिया, पुलकित जैन, देवांगी मीना, सोफिया सिद्दीकी, पूजा सोनी, रिशुल नीमा, अंजनी मिश्रा, हर्षदीप सागर, तरूण पवार, प्रियशा वर्मा, भूमिका जैन, सौम्या जैन, हर्ष जैन, आयुष स्वामी (सोहागपुर), विवेक यादव, निपेंद्र सिंह तोमर, निकेत सिंह, अश्विनी दुबे, दीपक बघेल, प्राची जैन, राजवर्धन सिंह सिसौदिया, दीपांशु गीत, नितिन मोदी, रोहन जैन, रूपल बान, आयुष भदौरिया, अंकुश पाटीदार, गौरव जाट, संदीप कुमार साहू, उज्जवल जैन, आयुषी गुप्ता, अभिजीत जैन (पुरस्कार उनके भाई ने प्राप्त किया), दीपक कोरकू (पुरस्कार उनके भाई ने प्राप्त किया), मानव जैन (उनके पिता द्वारा प्राप्त पुरस्कार), कृष्णा गोयल (उनके माता-पिता द्वारा प्राप्त पुरस्कार).

ये भी पढ़ें: UPSC में MP का जलवा, UP-बिहार के बाद चौथा राज्य, इस बार बने 61 अधिकारी, 16 हैं खास

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