CM मोहन की पर्यावरण मंत्री से मुलाकात, कहा- बोत्सवाना से लाए जाएंगे 8 चीते; MP में बढ़ेगा चीतों का कुनबा

8 leopards will be brought to MP from Botswana: मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के साथ-साथ चीतों का राज्य भी कहा जाता है. यहां पूरे देश में सबसे ज्यादा 9 टाइगर रिजर्व भी स्थित है. बताया जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु चीतों और टाइगर के लिए बिल्कुल अनुकूल है जिस वजह से कई बार चीतों और टाइगर को दूसरे देश से मध्य प्रदेश लाया जाता है. एक बार फिर 28 फरवरी को बोत्सवाना से मध्य प्रदेश 8 चीते लाए जाएंगे. सीएम मोहन ने खुद इस बात की जानकारी दी है. साथ ही साथ आज केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से भेंट के दौरान मध्यप्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्यजीव संरक्षण पर विशेष चर्चा की गई है.

सीएम मोहन की केंद्रीय वन मंत्री से मुलाकात

आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ध्यप्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्यजीव संरक्षण पर विशेष चर्चा हुई है. सीएम मोहन ने बताया कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से एमपी वाइल्डलाइफ के संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. कई दूसरे देशों से लाए गए वन्यजीवों आज एमपी के जंगलों में घूमते दिखाई देते हैं.

बोत्सवाना से 8 चीते एमपी लाए जाएंगे

सीएम यादव ने आगे बताया कि इस महीने 28 तारीख को बोत्सवाना से 8 चीते एमपी लाए जाएंगे. चीतों के पुनर्स्थापन के लिए केंद्रीय मंत्री श्री यादव से आवश्यक सहयोग और व्यवस्थाओं पर भी विस्तृत रूप से बात हुई है. सीएम मोहन ने इसकी जानकारी खुद मीडिया प्रतिनिधियों से साझा की है. वहीं रिपोर्ट की माने तो वर्तमान में एमपी में चितों की कुल संख्या 32 है बोत्सवाना से 8 चीते के आने पर इन संख्या में बढ़ोतरी होगी. ये संख्या 40 हो जाएगी.

असम से लाया जाएगा जंगली भैंसा

श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बसाया गया है जिसके बाद अब असम का जंगली भैंसा भी मध्यप्रदेश के जंगलों में घूमता दिखाई देगा. इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा करते हुए असम से भैंसा एमपी लाने की जानकारी भी साझा की.