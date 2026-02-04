Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3098120
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

CM मोहन की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, कहा- गेंहू उपार्जन और भंडारण में MP नंबर 1; किसानों को मिलेगा समुचित मूल्य

MP News: मध्य प्रदेश में 7 फरवरी से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए किसानों का पंजीयन किया जाएगा. इस दौरान सीएम मोहन ने केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी से की मुलाकात की . सीएम मोहन ने कहा कि गेहूं उपार्जन और भंडारण में एमपी बाकी राज्यों से बेहतर है. हम किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने के लिए संकल्पित है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

cm mohan yadav
cm mohan yadav

CM Mohan Yadav on wheat storage and procurement: मुख्यमंत्री डॉ. यादव यादव ने आज केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश  में गेहूं उपार्जन, इसकी भंडारण व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. सीएम मोहन ने बताया कि हमारी गेहूं उपार्जन व्यवस्था देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है. केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने भी मध्यप्रदेश को गेहूं उपार्जन में हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है. 

किसान कल्याण वर्ष मना रही सरकार
मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम करते दिखाई दे रही है. हाल ही में भवांतर योजना की चौथी राशि जारी करते हुए भी सीएम मोहन ने प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए हर संभव सहयोग करने का दावा किया है. इसी कड़ी में आज केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात के दौरान मध्यप्रदेश में मनाए जा रहे किसान कल्याण वर्ष और गेहूं उपार्जन, इसकी भंडारण व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है. मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने बताया कि इस साल सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है और किसानों के हक में हर संभव सहयोग करने को अग्रसर है. 

गेहूं उपार्जन और भंडारण में एमपी बेहतर
सीएम मोहन ने कहा कि इस कृषि वर्ष में हमारी सरकार किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने के लिए संकल्पित है. यानी की किसानों को उनके उत्पादन का उचित मुल्य मुहैया कराया जाएगा. मध्यप्रदेश में गेहूं का उपार्जन एवं भंडारण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है और ये बड़ी खुशी की बात है कि गेहूं उपार्जन और भंडारण के केस में एमपी अन्य राज्यों से काफी बेहतर है.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय मंत्री का मिलेगा भरपूर सहयोग
सीएम यादव ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश में गेहूं का उपार्जन सबसे अच्छे तरीके और सरलता से पर्याप्त भंडारण व्यवस्था के साथ होता है बाकी राज्यों में शायद ही ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है. यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने मध्यप्रदेश को गेहूं उपार्जन में हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है. बता दें कि इसबार 7 फरवरी से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. वहीं इस साल 2,585 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन होगा जो पिछले साल के मुकाबले  160 रुपये अधिक है. किसान 7 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं.

TAGS

cm mohan yadav

Trending news

kawasi lakhma
रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए कवासी लखमा, पर क्यों छोड़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़?
cm mohan yadav
CM मोहन की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, कहा- गेंहू उपार्जन और भंडारण में MP नंबर 1
Jyotiraditya Scindia
मिठाई का लुफ्त उठा रहे थे विधायक, भरी महफिल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टोका...
seoni news in hindi
कार ने सांड को मारी जोरदार टक्कर, हवा में उछलकर बॉल जैसे दूसरे के घर जा गिरा बेजुबान
Muslim families boycotted
'काम करने से रोक, दुकान से सामान देना बंद...', 10 मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार
Chhattisgarh Government
नए लुक में नजर आएंगे छत्तीसगढ़ के 60 लाख छात्र, बदलेगी सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म
Chief Minister Teerth Darshan Yojana
एक फॉर्म भरें और करें फ्री में रामेश्वरम-मदुरई तीर्थ यात्रा! जानें कैसे करे आवेदन
Ujjain News Hindi
उज्जैन में स्कूल-कॉलेज हुआ नो जंक फूड जोन, 50m के दायरे में फास्ट फूड बेचने पर रोक
Chhattisgarh Cabinet Meeting
35 कॉलोनियों का जिम्मा संभागेली नगर निगम, जानिए साय कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
raipur news
अब मनमर्जी से परीक्षा नहीं करा पाएंगे प्राइवेट स्कूल, DEO कराएंगे एग्जाम, मचा बवाल