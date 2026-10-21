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पुलिस स्मृति दिवस पर CM मोहन यादव ने दी वीर जवानों को श्रद्धांजलि, बोले- PM मोदी और गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में हुआ नक्सलवाद का खात्मा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस परेड समारोह-2026 के दौरान शहीद वेदी पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिस के 9 अधिकारियों-कर्मचारियों को नमन किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 21, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Oct 21, 2026, 11:48 AM IST
पुलिस स्मृति दिवस पर CM मोहन यादव ने दी वीर जवानों को श्रद्धांजलि, बोले- PM मोदी और गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में हुआ नक्सलवाद का खात्मा

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