पुलिस से लेकर एंबुलेंस तक एक कॉल पर खटाक से पहुंचेगी आपके पास, MP में आज से 100 की जगह डायल करें ये नंबर
mp police police emergency number: मध्य प्रदेश में आज ये डायल 112 आपतकालीन नंबर की सुविधा शुरू हो रही है. इस नंबर को डायल करके आप पुलिस, एंबुलेंस, फायर बिग्रेड समेत अन्य सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी. आपके एक कॉल करने पर पुलिस और एंबुलेंस जैसी सुविधा खटाक से आपके पास पहुंच जाएगी. 

 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 14, 2025, 09:24 AM IST
New Dial 112 Service Launched: मध्य प्रदेश में आज यानी 14 अगस्त से डायल 100 की जगह डायल 112 सेवा शुरू होने जा रही है. सीएम डॉ मोहन यादव दोपहर 12.20 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल से इसका शुभारंभ करेंगे. इस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा भी उपस्थित रहेंगे. एमपी पुलिस में नवीन आपातकालीन सेवा डायल 112 के शुरू हो जाने से अत्याधुनिक तकनीक और बेहतर रिस्पॉन्स की सुविधा मिलेगी.

प्रदेशभर में लागू होगा डायल 112
दरअसल, आवश्यकताओं को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा डायल 100 की जगह डायल-112 सेवा शुरू की जा रही है. एमपी पुलिस के लिए बोलेरो नियो गाड़ियां पूरे प्रदेश में तैनात की जाएगी. डायल 112 पर शिकायत करने वाले शिकायतर्ता की लोकेशन जीपीएस से भी ट्रैक की जा सकेगी. जानकारी के मुताबिक, गी. डायल 100 के 10 सालों के सफर को अब जीवीके कंपनी द्वारा डायल 112 सेवा संचालित की जाएगी. आज प्रेदशभर की डायल 100 की टाटा सफारी गाड़ियों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा. वहीं, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन से पूरे प्रदेशभर में डायल 112 सेवा पूरी तरह लागू कर दी जाएगी.

डायल 112 में उन नई बोलेरो गाड़ियों को शामिल किया जाएगा, जो तकनीकी रूप से अधिक सक्षम होंगी और जीपीएस व वायरलेस सिस्टम से लैस रहेंगी. जिस गाड़ी से आपातकाल आने पर तेज़ी से मौके पर पहुंचकर पुलिस या एम्बुलेंस जैसी त्वरित मदद उपलब्ध करा पाएगी.. डायल 112 सेवा के तहत प्रदेश में 1200 नई गाड़ियां फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में तैनात की जाएंगी.

कोई भी शिकायत 112 पर 
डायल 112 सेवा शुरू हो जाने से प्रदेश में अब कोई भी शिकायत आप इसी पर कर सकते हैं. आप पुलिस (100), स्वास्थ्य/एम्बुलेंस (108), अग्निशमन (101), महिला हेल्पलाइन (1090), साइबर क्राइम (1930), रेल मदद (139), हाईवे एक्सिडेंट रिस्पॉन्स (1099), प्राकृतिक आपदा (1079) और महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन (181, 1098) जैसी सभी हेल्प लाइन नंबर से सहायता लेने के लिए 112 पर शिकायत कर सकेंगे. 

नई डायल-112 प्रणाली की खासियत

  • प्रत्येक शिफ्ट में 100 एजेंट की क्षमता वाला नया कॉन्टैक्ट सेंटर, जिसमें 40 सीटों का डिस्पैच यूनिट है.
  • PRI लाइनों से SIP आधारित ट्रंक लाइन पर माइग्रेशन, जिससे 112 पर कॉल एक्सेस अधिक सहज हो.
  • उन्नत बिज़नेस इंटेलिजेंस (BI) और MIS रिपोर्टिंग टूल्स.
  • नागरिकों और FRV के बीच संपर्क को बेहतर बनाते हुए गोपनीयता बनाए रखने हेतु नंबर मास्किंग समाधान.
  • FRV के रख-रखाव को ट्रैक करने हेतु समग्र फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर.
  •  चैटबॉट जैसे नॉन-वॉयस माध्यमों द्वारा नागरिकों से संवाद और शिकायतों की ट्रैकिंग.
  • नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष मोबाइल ऐप्स.
  • ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) सॉफ़्टवेयर, बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ.
  • पारदर्शिता के लिए FRVs में डैशबोर्ड कैमरा और बॉडी वॉर्न कैमरा की व्यवस्था.

