'वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे...', डायल-112 पर भेजा मैसेज...फिर एडिए कर किया डिलीट, CM मोहन को जान से मारने की धमकी; आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है. मामला बुधवार का है, जब भोपाल के भदभदा स्थित रेडियो मुख्यालय में डायल-112 के हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर पर एक व्यक्ति ने धमकी भरा मैसे भेजा. मैसेज में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का नाम लिखकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी. धमकी भरा मैसेज मिलते गी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस न आरोपी की पहचान की और उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया.
23 सितंबर को सुबह करीब 11:30 बजे डायल-112 के ऑफिशियल WhatsApp नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया. मैसेज भेजने वाले ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे. इसके अलावा आरोपी ने मैसेज भेजने के बाद उसमें और बातें जोड़ीं, लेकिन बाद में ओरिजिनल मैसेज को एडिट करके डिलीट कर दिया. हालांकि सतर्क पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लिया था.
डायल-112 के कर्मचारी ने दर्ज कराई शिकायत
मैसेज देखते ही डायल-112 के कर्मचारियों ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया. रेडियो मुख्यालय की ओर से भोपाल पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई. मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंचते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया.
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