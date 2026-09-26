Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे..., डायल-112 पर भेजा मैसेज...फिर एडिए कर किया डिलीट, CM मोहन को जान से मारने की धमकी; आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

'वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे...', डायल-112 पर भेजा मैसेज...फिर एडिए कर किया डिलीट, CM मोहन को जान से मारने की धमकी; आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारन की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने डायल-112 का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री को धमकी भरे मैसेज भेजे थे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में पुलिस ने मुंबई से एक आरोपी को गिरफ़्तार किया है। आरोपी ने 'डायल-112' सर्विस का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री को धमकी भरे मैसेज भेजे थे। मैसेज मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, आरोपी की पहचान की और उसे मुंबई से पकड़ लिया खबर अपडेट की जा रही है...

Written ByPooja
Published: Sep 26, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 01:48 PM IST
'वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे...', डायल-112 पर भेजा मैसेज...फिर एडिए कर किया डिलीट, CM मोहन को जान से मारने की धमकी; आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंडला में दर्दनाक हादसा, मंच पर करंट फैलने से 4 लोगों की मौत; 3 घायल
2
3
4
5