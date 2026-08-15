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CM मोहन यादव का ताबड़तोड़ एक्शन, लापरवाही बरतने वाले 1 तहसीलदार, 2 पटवारी सहित 7 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनता के कामों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए तहसीलदार आशा परमार सहित दो पटवारियों मांगीलाल नरगांवे और ललित बोरसे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 15, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:28 PM IST
CM मोहन यादव का ताबड़तोड़ एक्शन, लापरवाही बरतने वाले 1 तहसीलदार, 2 पटवारी सहित 7 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

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