Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3005730
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

CM मोहन ने किया बड़ा ऐलान, MP में 5000 छात्रावास अधीक्षकों की होगी भर्ती, क्रांति गौड़ को सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिरसा मुंडा की जयंती पर 5,000 छात्रावासों में अध्यक्षों की भर्ती का बड़ा ऐलान किया. साथ ही क्रान्ति गौड़ को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1 करोड़ रुपये का चेक सौंपकर सम्मानित किया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM मोहन ने किया बड़ा ऐलान, MP में 5000 छात्रावास अधीक्षकों की होगी भर्ती, क्रांति गौड़ को सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक

CM Mohan Yadav Big Announcement: जबलपुर में बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजाति समाज के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं कीं. उन्होंने बताया कि प्रदेश के 5000 छात्रावासों में अध्यक्षों की भर्ती की जाएगी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और बेहतर हो सके. साथ ही उन्होंने यह घोषणा की कि जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित सभी कन्या छात्रावास और आश्रम शालाएं रानी दुर्गावती के नाम पर होंगी, जबकि बालक छात्रावासों का नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के सम्मान में रखा जाएगा. इसी मंच पर सीएम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रतिभाशाली खिलाड़ी क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपकर सम्मानित किया.

MP में 5000 छात्रावास अधीक्षकों की होगी भर्ती
दरअसल, बिरसा मुंडा की जयंती पर जबलपुर में भव्य जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने 5,000 छात्रावासों में अध्यक्ष की भर्ती की घोषणा की. उन्होंने कहा कि कन्या छात्रावास और आश्रम शाला का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा. इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की होनहार खिलाड़ी क्रांति गौर को एक करोड़ रुपये का चेक सौंपा.

106 विकास कार्यों का लोकार्पण
बता दें कि सीएम ने जबलपुर में 564 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 106 विकास कार्यों का लोकार्पण किया. उन्होंने बताया कि जनजाति भाइयों के कल्याण के लिए 135 नए कार्यों का भूमि पूजन किया गया है. इसके साथ ही शहडोल, धार, डिंडोरी, बैतूल, छिंदवाड़ा और झाबुआ में 499 करोड़ की लागत से बने सांदीपनी विद्यालयों के 14 कार्यों का भी लोकार्पण किया गया. सिवनी, धार, नर्मदापुरम, मंडला, बैतूल और छिंदवाड़ा में 52 करोड़ की लागत से बने आदिवासी छात्रावास और ऑडिटोरियम का शुभारंभ किया गया. शहडोल, विदिशा, सतना, अनूपपुर और उमरिया में सीएम जनमन योजना के तहत 21 करोड़ से मल्टीपरपज कार्यों का लोकार्पण हुआ. वहीं जबलपुर की तहसीलों में 13 करोड़ रुपये से तैयार कार्यों का भी लोकार्पण किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi.  ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

cm mohan yadavmp news

Trending news

sheopur news
श्योपुर में दहशत, किसी की नाक तो किसी का मुंह खा गया कुत्ता; ढूंढने में जुटे लोग
chhattisgarh news
बिलासपुर में इंटरकास्ट मैरिज पर बवाल, रिटायर्ड अफसर और परिवार को समाज से किया बाहर
mp news
MP के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान, राजा राममोहन राय को बताया अंग्रेजों का दलाल
mp news
पोषण की जगह 'हादसों का घर' बनी आंगनवाड़ी, उल्टी-चक्कर से तड़पते 11 बच्चे हुए भर्ती
mp news
बाइक की फोटो और बोलेरो का नंबर, कार चालक का हेलमेट नहीं पहनने पर कटा चालान
chhattisgarh news
MP के कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज गिरफ्तार, कथा स्थल से पकड़ ले गई पुलिस, जानें
mp news
RSS का स्वागत करने पर मिली धमकी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन-डायरेक्टर ने किया था स्वागत
mp news
कोलार डैम में अचानक शुरू हुआ रिसाव, नीचे बसे हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में
mp news
प्रिंटिंग का अनुभव लेकर घर में छाप रहा था नकली नोट, 2.25 लाख के नकली नोट जब्त
betul news
7 दिन के मासूम पर टूटा दुखों का पहाड़! डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत