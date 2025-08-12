भोपाल में झंडा फहराएंगे CM मोहन यादव, MP में कौन मंत्री किस जिले में करेंगे ध्वजारोहण
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2877029
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में झंडा फहराएंगे CM मोहन यादव, MP में कौन मंत्री किस जिले में करेंगे ध्वजारोहण

MP News: मध्य प्रदेश में 15 अगस्त के दिन कौन मंत्री कहां ध्वजारोहण करेंगे यह तय हो चुका है. वहीं सीएम मोहन यादव इस बार 15 अगस्त पर राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और परेड की सलामी लेंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीएम मोहन भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण
सीएम मोहन भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं, कौन मंत्री इस बार किस जिले में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे. इसके लिए मंत्रियो को जिले का आवंटन हो गया है. हालांकि आखिरी वक्त में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बार 15 अगस्त पर राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे. वहीं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इस बार जबलपुर और राजेंद्र शुक्ला शहडोल जिले में ध्वजारोहण करेंगे. वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी किसी जिले का मुख्य अतिथि बनाया जा सकता है. वहीं जिन जिलों में मंत्री नहीं होंगे वहां कलेक्टरों को ध्वजारोहण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

एमपी में 15 अगस्त की तैयारियां शुरू 

मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत सभी जिलों में 15 अगस्त को होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं. एमपी सरकार ने सभी जिलों में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. 31 मंत्री अलग-अलग जिलों में जाकर ध्वजारोहण करेंगे वहीं 24 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे, अगर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को किसी जिले का मुख्य अतिथि बनाया जाता है तो फिर 23 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे. 

कौन मंत्री कहा करेंगे ध्वजारोहण 



मंत्री जिला
सीएम मोहन यादव भोपाल
जगदीश देवड़ा जबलपुर
राजेंद्र शुक्ला शहडोल
कैलाश विजयवर्गीय सतना
विजय शाह रतलाम
प्रहलाद पटेल भिंड
राकेश सिंह नर्मदापुरम
करण सिंह वर्मा मुरैना
रावउदय प्रताप सिंह बालाघाट
संपत्तियां ऊइके मंडला
तुलसी सिलावट बुरहानपुर
एदल सिंह कंषाना छतरपुर
निर्मला भूरिया मंदसौर
गोविंद सिंह राजपूत नरसिंहपुर
विश्वास सारंग खरगोन
नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर
नागर सिंह चौहान अलीराजपुर
प्र्दुम्न सिंह तोमर पांढुर्णा
राकेश शुक्ला श्योपुर
चैतन्य कश्यप राजगढ़
इंदर सिंह परमार दमोह
कृष्णा गौर सीहोर
धर्मेंद्र लोधी खंडवा
दिलीप जायसवाल सीधी
गोतम टेटवाल बड़वानी
लखन पटेल मऊगंज
नारायण सिंह पंवार रायसेन
नरेंद्र शिवाजी पटेल बैतूल
प्रतिमा बागरी डिंडोरी
दिलीप अहिरवार अनूपपुर
राधा सिंह मैहर

इन जिलों में कलेक्टर करेंगे ध्वजारोहण 

इंदौर, देवास, विदिशा, शाजापुर, आगर मालवा, हरदा, नीमच, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर,  टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, उज्जैन, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, इंदौर, धार, झाबुआ, पन्ना, सिवनी, रीवा, सिंगरौली और उमरिया जिलों में कलेक्टरों को मुख्य अतिथि बनाया गया है, यहां जिलों के कलेक्टर स्वतंत्रता दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे. 

ये भी पढे़ंः MP कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर अपडेट, 2 दिन में तय होंगे नाम, भोपाल से दिल्ली तक हलचल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। पढ़िए और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

 

TAGS

mp newscm mohan yadav15 August

Trending news

Chhattisgarh Liquor Scam
ED को चुनौती देने गए पूर्व सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जानें पूरा मामला
MP Top News Today
आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें
dantewada news
किरंदुल एनएमडीसी प्लांट में देर रात बड़ा धमाका, आग से कन्वेयर बेल्ट जलकर खाक
Mandsaur News
मंदसौर में फैली रहस्यमयी बीमारी! शरीर हो जाता है कमजोर, छह मरीज मिलने से हड़कंप
balodabazar news
खतरों के खिलाड़ी भी रह गए पीछे! 30 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलती दिखी महिला
mp news
इंस्टाग्राम के प्यार के लिए पति-बेटे को छोड़ आई महिला, अब प्रेमी छोड़कर हुआ फरार
satna news
2 हत्या के बाद मौत का सफर, कानपुर के कातिल ने सतना में खत्म की अपनी कहानी, लिखा खत
chhattisgarh news
ओडिशा से लौटी और मां बनी 13 साल की लड़की, पड़ोस के लड़के से था प्रेम-प्रसंग
mp news
MP हाईकोर्ट में बड़ी गलती, जिसे बेल देनी थी उसे मिली जेल, जिसे जेल भेजना था उसे बेल
gwalior news
ग्वालियर में शराब तस्करी का बेहद शातिर तरीका, ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा
;