भोपाल में झंडा फहराएंगे CM मोहन यादव, MP में कौन मंत्री किस जिले में करेंगे ध्वजारोहण

MP News: मध्य प्रदेश में 15 अगस्त के दिन कौन मंत्री कहां ध्वजारोहण करेंगे यह तय हो चुका है. वहीं सीएम मोहन यादव इस बार 15 अगस्त पर राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और परेड की सलामी लेंगे.
CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं, कौन मंत्री इस बार किस जिले में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे. इसके लिए मंत्रियो को जिले का आवंटन हो गया है. हालांकि आखिरी वक्त में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बार 15 अगस्त पर राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे. वहीं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इस बार जबलपुर और राजेंद्र शुक्ला शहडोल जिले में ध्वजारोहण करेंगे. वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी किसी जिले का मुख्य अतिथि बनाया जा सकता है. वहीं जिन जिलों में मंत्री नहीं होंगे वहां कलेक्टरों को ध्वजारोहण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
एमपी में 15 अगस्त की तैयारियां शुरू
मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत सभी जिलों में 15 अगस्त को होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं. एमपी सरकार ने सभी जिलों में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. 31 मंत्री अलग-अलग जिलों में जाकर ध्वजारोहण करेंगे वहीं 24 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे, अगर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को किसी जिले का मुख्य अतिथि बनाया जाता है तो फिर 23 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे.
कौन मंत्री कहा करेंगे ध्वजारोहण
इन जिलों में कलेक्टर करेंगे ध्वजारोहण
इंदौर, देवास, विदिशा, शाजापुर, आगर मालवा, हरदा, नीमच, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, उज्जैन, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, इंदौर, धार, झाबुआ, पन्ना, सिवनी, रीवा, सिंगरौली और उमरिया जिलों में कलेक्टरों को मुख्य अतिथि बनाया गया है, यहां जिलों के कलेक्टर स्वतंत्रता दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे.
