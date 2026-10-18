आंध्र प्रदेश के 'विजयवाड़ा उत्सव' में शामिल हुए CM मोहन यादव, बोले- कलाएं जीवन में भरती हैं उत्साह, कोहिनूर और संस्कृति से जुड़ा है पुराना नाता!

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित यह पर्वतीय क्षेत्र हीरा खनन के लिए भी प्रसिद्ध है. बताया जाता है कि यहीं से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकला था, जो तत्कालीन ब्रिटिश शासकों के हाथों में चला गया. भारत सरकार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को वापिस भारत लाने के लिए प्रयास कर रही है. विजयवाड़ा का मैंगो मार्केट देशभर में प्रसिद्ध है. मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का संबंध हजारों सालों से रहा है. दोनों राज्य ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध करते हुए परस्पर सहयोग करते रहेंगे. उन्होंने विजयवाड़ा उत्सव में उपस्थित सभी दर्शकों और श्रद्धालुओं को उज्जैन में बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और किसी समय लुप्त हुए चीतों को मध्य प्रदेश में तीन स्थानों पर बसाने और प्रदेश की समृद्ध वन्य प्राणी सम्पदा के दर्शन के लिए आमंत्रित किया.