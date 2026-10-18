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आंध्र प्रदेश के 'विजयवाड़ा उत्सव' में शामिल हुए CM मोहन यादव, बोले- कलाएं जीवन में भरती हैं उत्साह, कोहिनूर और संस्कृति से जुड़ा है पुराना नाता!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सांस्कृतिक कलाएं और परंपराएं जीवन में उत्साह और उमंग भर देती हैं. आंध्र प्रदेश में आयोजित विजयवाड़ा उत्सव में कहा कि मां कृष्णा नदी के किनारे स्थित विजयवाड़ा विजय की धरती है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 18, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 02:13 PM IST
आंध्र प्रदेश के 'विजयवाड़ा उत्सव' में शामिल हुए CM मोहन यादव, बोले- कलाएं जीवन में भरती हैं उत्साह, कोहिनूर और संस्कृति से जुड़ा है पुराना नाता!

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