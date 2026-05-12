असम में नई सरकार का आगाज: शपथ ग्रहण में पहुंचे CM मोहन यादव, हिमंता बिस्वा सरमा को दी बधाई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार (12 मई) को असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की. भव्य शपथ ग्रहण समारोह के संपन्न होने के बाद सीएम मोहन यादव ने हिमंता बिस्वा सरमा से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें एक बार फिर से राज्य की कमान संभालने पर ढेरों शुभकामनाएं दीं. बता दें कि हिमंता बिस्वा सरमा का असम के मुख्यमंत्री के रूप में यह लगातार दूसरा कार्यकाल है और राज्य में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हिमंता बिस्वा सरमा से इस खास मुलाकात की एक तस्वीर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी शेयर की. दोनों नेताओं की मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'आज गुवाहाटी में माननीय हिमंता बिस्वा सरमा जी से भेंट कर उन्हें पुनः असम के मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी.' फोटो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की असम में इस मौजूदगी को दोनों नेताओं के बीच मजबूत राजनीतिक संबंधों और पार्टी की आपसी एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा है.

सीएम हिमंता के अलावा चार मंत्रियों ने ली शपथ

राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने खानापारा क्षेत्र के वेटरनरी मैदान में मगंलवार को हिमंता बिस्वा सरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में आयोजित समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. 57 साल के हिमंता असम में लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए हैं. हिमंता के अलावा चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें दो बीजेपी, एक AGP और एक बोडो पीपुल्स फ्रंट के विधायक हैं. बीजेपी की तरफ से अजंता नियोग और रामेश्वर तेली मंत्री बने. असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोडो भी कैबिनेट मंत्री बने.

चुनाव परिणामों में बीजेपी ने लहराया परचम

बता दें कि 4 मई को घोषित असम विधानसभा चुनावों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया और 126 में से 102 सीटों पर कब्जा किया. चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अकेले 82 सीटों पर जीत का परचम लहराया था.