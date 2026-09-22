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एमपी में निवेश के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा प्लान, बेंगलुरु में उद्योगपतियों से की सीधी बात, TMZ-सेमीकंडक्टर पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेंगलुरु में उद्योगपतियों और निवेशकों से वन-टू-वन संवाद किया. बैठक में ग्वालियर TMZ, सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइन, GCC, डेटा सेंटर, ड्रोन और स्पेसटेक जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई. कंपनियों ने मध्यप्रदेश में 500 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों पर बातचीत की.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 22, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:21 PM IST
एमपी में निवेश के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा प्लान, बेंगलुरु में उद्योगपतियों से की सीधी बात, TMZ-सेमीकंडक्टर पर भी चर्चा
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