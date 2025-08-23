MP की जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत, समय से इतने महीने पहले रिहा होंगे 14 हजार कैदी!
MP की जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत, समय से इतने महीने पहले रिहा होंगे 14 हजार कैदी!

MP Jail News Big Annoucment: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेल में बंद कैदियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब जेल में सजा काट रहे 14 हजार कैदियों को दो महीने पहले यानी 60 दिन पूर्व ही छोड़ दिया जाएगा. इसको लेकर जेल विभाक को निर्देश दे दिए गए हैं. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 23, 2025, 01:24 PM IST
CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनयादव ने आज एक बड़ा ऐलान किया है. अब मध्य प्रदेश सरकार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जेल में बंद कैदियों की बड़ी रियायत देगी. सरकार जेल में सजा काट रहे कैदयों को 60 दिन की छूट देने जा रही है. इसका लाभ प्रदेशभर की जेलों में बंद 14,000 कैदियों को मिलेगा. इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है. जेल में बंद किन किन कैदियों को मिलेगी सजा में छूट, आइए जानते हैं पूरी डिटेल...

दरअसल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी जानकारी खुद दी है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, "श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस वर्ष भी प्रदेश की जेलों के दंडित बंदियों को सजा में करीब 60 दिन की छूट हेतु जेल विभाग को निर्देश दिए हैं. आतंकवादी गतिविधि, लैंगिक अपराध, हत्या के गंभीर आरोपी इसमें शामिल नहीं हैं. इससे 21 हजार बंदियों में से लगभग 14 हजार लाभान्वित होंगे."

इन कैदियों को नहीं मिलेगा लाभ
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कि मोहन सरकार का यह फैसला एतिहासिक है. इससे  हजारों कैदियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव आएगा. सरकार का यह कदम कैदियों को सुधारने और उन्हें अपराध से दूर करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. हालांकि, इसमें जेल में बंद उन कैदियों को लाभ नहीं मिलेगा, जो आतंकवादी गतिविधियों, लैंगिक अपराधों (जैसे बलात्कार) और हत्या के गंभीर आरोपों सजा काट रहे हैं. इस फैसले का लाभ प्रदेश की जेलों में बंद 21,000 कैदियों में से 14,000 को मिलेगा. 

श्रीकृष्ण को माखन चोर कहना गलत
बता दें कि इससे पूर्व हाल ही में सीएम मोहन यादव ने भगवान कृष्ण को माखनचोर कहने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण को माखनचोर कहना गलत है. जिनके घर में एक हजार गाय हो दूध दही भरपूर हो, वो कभी माखन चुरा ही नहीं सकता. उन्होंने कंस के विरोध में ऐसा किया था. इसलिए उन्हें माखनचोर कहना गलत है. इसको लेकर मोहन सरकार द्वारा अभियान भी चलाया जाएगा. 

ये भी पढ़ें- अब IIT-JEE के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, MP में यहां शुरू हुई फ्री कोचिंग

cm mohan yadavmp news

