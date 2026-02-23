Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3119957
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, सोयाबीन के बाद इन फसलों पर भी मिलेगा भावातंर, विधानसभा में सीएम का ऐलान

CM announces Bhavantar on Mustard Oil: सदन में आज सीएम मोहन ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. अब सरसों की फसलों को भी भावांतर योजना में शामिल किया गया है. सीएम ने ऐलान किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाएगा.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 23, 2026, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

bhavantar yojana on mustard oil
bhavantar yojana on mustard oil

MP Government Bhavantar on Mustard Oil: सदन में आज सीएम मोहन ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. अब सरसों की फसलों को भी भावांतर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है. पहले भावांतर योजना का लाभ मुख्य तौर पर सोयाबीन फसलों पर दिया जाता है लेकिन सरसों की खेती करने पर भी किसानों को सरकार उचित मूल्य प्रदान करेगी. किसान ने घोषणा किया है कि 2026 को कृषि कल्याण दिवस मनाते हुए राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाएगा. 

सरसों की फसलें भी भावांतर योजना का हिस्सा
2026 के शुरूआत में सीएम मोहन ने किसानों के हित में ऐलान किया था कि ये वर्ष किसानों को समर्पण होगा. इस वर्ष को कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तौर पर मनाया जाएगा. सदन में आज किसानों के लिए, लिए गए निर्णय से सीएम ने अपनी घोषणा से शंखनाद कर दिया है. सदन में ऐलान किया गया है कि एमपी सरकार अब सरसों पर भी भावांतर देगी. 

सोयाबीन से फायदा अब सरसों की फसलों की बारी
सीएम ने कहा कि पूर्व में  योजना के अंतर्गत सोयाबीन की फसलों पर भावांतर दिया जाता था लेकिन किसानों की बेहतरी के लिए सरकार नई योजनाएं बना रही है. सोयाबीन पर भावांतर योजना लागू होने से किसानों को बहुत फायदा हुआ है और अब सरकों की फसलों की बारी है. उन्होने कहा कि इस साल सरसों की खेती का एरिया भी 28 प्रतिशत बढ़ा है. फिलहाल भारत सरकार को, भावातंर योजना में सरसों की फसलों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है. सीएम ने आगे कहा कि हमारी योजना है कि किसनों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले,  न्यूनतम मूल्य का लाभ मिले ताकी मार्क्ट रेट कम होने पर उन्हें भारी नुकसान नहीं उठाना पड़े. 

Add Zee News as a Preferred Source

उड़द पर बोनस देने का लक्ष्य 
सीएम मोहन ने आगे कहा कि एमपी सरकार का फोकस उड़द की फसलों पर  है. हम उड़द की फसलों पर बोनस देने का काम कर रहे हैं. सोयाबीन, सरसों के अलावा चना, मसूर और तुअर को भी भावातंर योजना में शामिल करने का प्रयास है. 

बता दें कि साल के शुरुआत में ही सीएम मोहन ने स्पष्ट किया था कि सरकार का फोकस इस साल, किसानों की आय बढ़ाने, खेती-किसानी में होने वाले नुकसान को कम करने, रोजगार उत्पन्न करने, ऑपर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और कृषि सेक्टर को आधुनिक बनाने पर है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

BHAVANTAR YOJANA MP

Trending news

mp news
एमपी में मंदिर प्रबंधन कोर्स पर सियासी संग्राम, ब्राह्मण-मुस्लिम संगठनों में नाराजगी
BHAVANTAR YOJANA MP
MP में किसानों को बड़ी सौगात, सोयाबीन के बाद इन फसलों पर भी मिलेगा भावातंर
Ladli Behna Yojana
लाडली बहनों को कब मिलेंगे 3000 रुपए? राशी बढ़ाने पर विधानसभा में घमासान...
Mohan Yadav
कृषि आधारित उद्योगों के लिए 5 साल का रोडमैप तैयार,जानें मोहन सरकार ने क्या उठाया कदम
shahdol news
लेडी नशा तस्कर का 'गेम ओवर', पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई
jabalpur weather update
जबलपुर में बढ़ने लगा दिन का पारा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, कैसा रहेगा मौसम का हाल
bhopal news
थप्पड़ का खूनी हिसाब! छात्र को 30 सेकेंड में 27 बार घोंपा चाकू, 2 उंगलियां कटीं
Guest teachers news
MP के 70 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी, चूक हुई तो जाएगी नौकरी...
Vulture
₹2 की गोली और 4 करोड़ गिद्धों का अंत! कैसे एक दवा ने गिद्धों को बनाया लुप्तप्राय?
mp police recruitment
MP पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए मैदान में उतरेंगे अभ्यर्थी, ये दस्तावेज लाना अनिवार्य