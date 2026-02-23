एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, सोयाबीन के बाद इन फसलों पर भी मिलेगा भावातंर, विधानसभा में सीएम का ऐलान

MP Government Bhavantar on Mustard Oil: सदन में आज सीएम मोहन ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. अब सरसों की फसलों को भी भावांतर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है. पहले भावांतर योजना का लाभ मुख्य तौर पर सोयाबीन फसलों पर दिया जाता है लेकिन सरसों की खेती करने पर भी किसानों को सरकार उचित मूल्य प्रदान करेगी. किसान ने घोषणा किया है कि 2026 को कृषि कल्याण दिवस मनाते हुए राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाएगा.

सरसों की फसलें भी भावांतर योजना का हिस्सा

2026 के शुरूआत में सीएम मोहन ने किसानों के हित में ऐलान किया था कि ये वर्ष किसानों को समर्पण होगा. इस वर्ष को कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तौर पर मनाया जाएगा. सदन में आज किसानों के लिए, लिए गए निर्णय से सीएम ने अपनी घोषणा से शंखनाद कर दिया है. सदन में ऐलान किया गया है कि एमपी सरकार अब सरसों पर भी भावांतर देगी.

सोयाबीन से फायदा अब सरसों की फसलों की बारी

सीएम ने कहा कि पूर्व में योजना के अंतर्गत सोयाबीन की फसलों पर भावांतर दिया जाता था लेकिन किसानों की बेहतरी के लिए सरकार नई योजनाएं बना रही है. सोयाबीन पर भावांतर योजना लागू होने से किसानों को बहुत फायदा हुआ है और अब सरकों की फसलों की बारी है. उन्होने कहा कि इस साल सरसों की खेती का एरिया भी 28 प्रतिशत बढ़ा है. फिलहाल भारत सरकार को, भावातंर योजना में सरसों की फसलों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है. सीएम ने आगे कहा कि हमारी योजना है कि किसनों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, न्यूनतम मूल्य का लाभ मिले ताकी मार्क्ट रेट कम होने पर उन्हें भारी नुकसान नहीं उठाना पड़े.

उड़द पर बोनस देने का लक्ष्य

सीएम मोहन ने आगे कहा कि एमपी सरकार का फोकस उड़द की फसलों पर है. हम उड़द की फसलों पर बोनस देने का काम कर रहे हैं. सोयाबीन, सरसों के अलावा चना, मसूर और तुअर को भी भावातंर योजना में शामिल करने का प्रयास है.

बता दें कि साल के शुरुआत में ही सीएम मोहन ने स्पष्ट किया था कि सरकार का फोकस इस साल, किसानों की आय बढ़ाने, खेती-किसानी में होने वाले नुकसान को कम करने, रोजगार उत्पन्न करने, ऑपर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और कृषि सेक्टर को आधुनिक बनाने पर है.

