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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में CM मोहन यादव का ब्लॉग: स्वस्थ, जागरूक और विकसित भारत की आधारशिला है योग

CM मोहन यादव का ब्लॉग: प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने योग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं. स्वस्थ नागरिक विकसित और समृद्ध राष्ट्र का आधार है. प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए "घर-घर योग - हर व्यक्ति निरोग" अभियान शुरू किया गया है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 20, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:42 PM IST
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