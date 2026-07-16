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MP में बंपर नौकरियां! CM मोहन यादव दिल्ली से लाए ₹20,000 करोड़ का निवेश, 27 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

मध्य प्रदेश ने भारत टेक्स-2026 और इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्य प्रदेश के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दोनों आयोजनों में प्रदेश को 20 हजार 193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों से लगभग 27 हजार 592 लोगों के लिए प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 16, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:16 PM IST
MP में बंपर नौकरियां! CM मोहन यादव दिल्ली से लाए ₹20,000 करोड़ का निवेश, 27 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

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