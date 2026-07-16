/MP में बंपर नौकरियां! CM मोहन यादव दिल्ली से लाए ₹20,000 करोड़ का निवेश, 27 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारे राज्य ने सारे सेक्टर में प्रतिबद्धता सिद्ध की है. कपास और ऑर्गेनिक कपास की खेती के लिए राज्य नंबर-1 है. लेकिन, ब्रिटिश काल की नीतियों और सरकारों की उदासीनता ने वो ताज छीन लिया. हमारे इंडस्ट्रियल पार्क का जिस दिन भूमि-पूजन होता है, उस दिन सारे प्लॉट भी आवंटित हो जाते हैं. जीआईएस 2025 में हमारे पास 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए थे. जीआईएस के प्रस्ताव अगर 10 फीसदी भी धरातल पर उतर जाएं तो बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है. लेकिन, डेढ़ साल में ही 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव न केवल धरातल पर उतरे, बल्कि काम भी शुरू हो गया. उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बिजली मध्य प्रदेश से मिल रही है. कहीं और उद्योग लगाओ तो जनरेटर का सेट लगाना पड़ता है, लेकिन अगर प्रदेश में उद्योग लगाओ तो बिजली जाती ही नहीं है. हमारे पास बिजली सरप्लस है. मध्य प्रदेश में कुशल और व्यवहारिक कामगारों की पर्याप्त उपलब्धता भी है. राज्य में एमएसएमई, लघु-कुटीर उद्योग, माइनिंग, फार्मा, टेक्सटाइल प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं. मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है. देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं का उपार्जन मध्य प्रदेश ने किया है. मध्य प्रदेश फूड इंडस्ट्री के लिए अनुकूलता वाला राज्य है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि अगर एक रुपए निवेश करें तो 75 पैसे सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाते हैं. हमारी सरकार रोजगार परक उद्योग स्थापित करने पर श्रमिकों के वेतन के लिए निवेशकों को 5 साल तक 5000 रुपए प्रति श्रमिक आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. मध्य प्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक है. बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता है. प्रदेश में फूड पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, मल्टी मॉडल पार्क जैसी अनेकों सौगातें मिली हैं. मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है. सुदृढ़ रेलवे कनेक्टिविटी, 8 एयरपोर्ट, 6 अंतरराष्ट्रीय कंटेनर, एक्सप्रेसवे और हाइवे हैं. आइए, मध्य प्रदेश के साथ मिलकर आगे बढ़ें.