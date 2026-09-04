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CM हाउस में गूंजे कृष्ण भजन, नन्हें गोपाल को गोद में लेकर मोहन यादव ने तोड़ी मटकी, अपने हाथों से खिलाई माखन-मिश्री

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास का माहौल पूरी तरह भक्तिमय रहा. चारों ओर कृष्ण भजन गूंजे, महारास हुआ और राधा-कृष्ण बने बच्चों ने जमकर मस्ती की. पवित्रता के इस वातावरण के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नन्हें गोपाल को हाथ में लेकर मटकी फोड़ी और खुद माखन-मिश्री खिलाई.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 04, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:10 PM IST
CM हाउस में गूंजे कृष्ण भजन, नन्हें गोपाल को गोद में लेकर मोहन यादव ने तोड़ी मटकी, अपने हाथों से खिलाई माखन-मिश्री

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