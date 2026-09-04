/CM हाउस में गूंजे कृष्ण भजन, नन्हें गोपाल को गोद में लेकर मोहन यादव ने तोड़ी मटकी, अपने हाथों से खिलाई माखन-मिश्री

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमने निर्णय लिया कि केवल छुट्टी करने से काम नहीं चलेगा. हमारी नई पीढ़ी के सामने भगवान के वो सारे पक्ष आने चाहिए, जिससे उन्हें जानकारी और आगे बढ़ने का अवसर मिले. इसलिए हमने सारे त्योहार मनाने की परंपरा सरकार के जरिये शुरू की. जब समाज त्योहार मनाता है तो सरकार को भी उसमें शामिल होना चाहिए. भगवानों के जीवन पर और भी शोध होना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के सामने आर्थिक ताकत बनकर खड़ा हो रहा है. उन्होंने विश्व के सामने भारत की पहचान मानवता को रखा. उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाते हुए विश्व का बताया कि सनातन संस्कृति की धारा देने वाली है, लेने वाली नहीं है. सनातन संस्कृति की धारा सत्ता आधारित दुनिया को दबाने वाली नहीं है. हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपनी उदार संस्कृति को दुनिया के सामने फिर परिभाषित करें, पुनर्प्रतिष्ठित करें. दुनिया युद्ध के साये में है. लेकिन, भारत की आर्थिक प्रगति इतनी तेज गति से बढ़ रही है. अमेरिका की ग्रोथ रेट 2 फीसदी है, जबकि चीन की 4 फीसदी है. भारत की ग्रोथ रेट 7.8 फीसदी है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमेरिका से भी कहा है कि उसके और हमारे बीच डील तब होगी, जब भारत के हितों का ध्यान रखा जाएगा. हम अमेरिका के दबाव में आने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान का दौर अद्भुत दौर है. हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो भविष्य में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे.