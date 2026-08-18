MP में विज्ञान-तकनीक पर ₹492 करोड़ खर्च, बच्चों का होगा टैलेंट सर्च, एक नजर में जानिए कैबिनेट के फैसले

राज्य चुनें
MP Cabinet Meeting Update: सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के वल्लभ भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में कई बड़े-बड़े मुद्दों पर मुहर लगी है. इस बैठक में बच्चों, महिलाओं से लेकर विकास से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए हैं. वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाया जाएगा, ताकि गांव-शहर के बच्चों की छिपी प्रतिभा सामने आ सके. इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि पीएम धन-धान्य योजना में मध्यप्रदेश ने पहले स्थान पर जगह बनाई है. वहीं डिंडोरी जिला देश में नंबर वन आया है.
मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि सरकार ने नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के लिए ‘नमन मिशन’ शुरू करने का फैसला लिया है. इसका सीधा फोकस नर्मदा के पानी को साफ रखने, प्रदूषण रोकने और घाटों की सफाई पर रहेगा. वहीं, एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 35 नए पदों को मंजूरी दी गई है. इसके आगे उन्होंने बताया कि सरकार ने चार वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने का भी फैसला लिया है. दिल्ली में हुई बैठक में मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की पहल की केंद्र सरकार ने तारीफ की. इसके लिए एमपी सरकार ने 11 जहगों को चिन्हित कर प्रस्ताव भेजे हैं.
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/TdSSBwDEEk
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 18, 2026
तकनीक पर 492 करोड़ का खर्च
वहीं उन्होंने बताया कि एमपी में विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से 2026 से 2031 तक करीब 492.84 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. सरकार का कहना है कि अब रिसर्च, इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच पर ज्यादा जोर रहेगा. अनुसंधान और विकास के लिए 201.28 करोड़ रुपये, निर्देशन एवं प्रशासन के लिए 119.04 करोड़ रुपये और विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए 172.52 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. आइए एक नजर में महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालते हैं.
एक नजर में कैबिनेट के फैसले
1. 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम
2. चार वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने को मंजूरी
3. नर्मदा के लिए ‘नमन मिशन’ शुरू करने का फैसला
4. नर्मदा सफाई, प्रदूषण रोकने और घाटों पर फोकस
5. एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 35 पद मंजूर
6. विज्ञान-तकनीक के लिए ₹492.84 करोड़ मंजूर
7. 2026 से 2031 तक तीन योजनाएं जारी रहेंगी
8. अनुसंधान एवं विकास के लिए ₹201.28 करोड़ मंजूर
9. GIS और रिमोट सेंसिंग रिसर्च को बढ़ावा देने का फैसला
10. बायोटेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च को बढ़ावा
11. पेटेंट और ग्रामीण तकनीक पर काम करने का फैसला
12. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर काम करने का फैसला
13. निर्देशन एवं प्रशासन के लिए ₹119.04 करोड़ मंजूर
14. विज्ञान प्रसार के लिए ₹172.52 करोड़ मंजूर
15. ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं चलाने का फैसला
16. जनजातीय क्षेत्रों में विज्ञान कार्यशालाएं आयोजित करने का फैसला
17. विज्ञान मंथन यात्राओं को बढ़ावा देने का फैसला
18. विज्ञान मेलों और साइंस ऑन व्हील्स को बढ़ावा
19. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विशेष आयोजन होंगे
20. गणित दिवस और तकनीकी दिवस पर आयोजन होंगे
21. क्रिएटिविटी लर्निंग सेंटर शुरू करने का फैसला
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट