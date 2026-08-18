MP में विज्ञान-तकनीक पर ₹492 करोड़ खर्च, बच्चों का होगा टैलेंट सर्च, एक नजर में जानिए कैबिनेट के फैसले

एक नजर में कैबिनेट के फैसले

1. 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम

2. चार वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने को मंजूरी

3. नर्मदा के लिए ‘नमन मिशन’ शुरू करने का फैसला

4. नर्मदा सफाई, प्रदूषण रोकने और घाटों पर फोकस

5. एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 35 पद मंजूर

6. विज्ञान-तकनीक के लिए ₹492.84 करोड़ मंजूर

7. 2026 से 2031 तक तीन योजनाएं जारी रहेंगी

8. अनुसंधान एवं विकास के लिए ₹201.28 करोड़ मंजूर

9. GIS और रिमोट सेंसिंग रिसर्च को बढ़ावा देने का फैसला

10. बायोटेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च को बढ़ावा

11. पेटेंट और ग्रामीण तकनीक पर काम करने का फैसला

12. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर काम करने का फैसला

13. निर्देशन एवं प्रशासन के लिए ₹119.04 करोड़ मंजूर

14. विज्ञान प्रसार के लिए ₹172.52 करोड़ मंजूर

15. ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं चलाने का फैसला

16. जनजातीय क्षेत्रों में विज्ञान कार्यशालाएं आयोजित करने का फैसला

17. विज्ञान मंथन यात्राओं को बढ़ावा देने का फैसला

18. विज्ञान मेलों और साइंस ऑन व्हील्स को बढ़ावा

19. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विशेष आयोजन होंगे

20. गणित दिवस और तकनीकी दिवस पर आयोजन होंगे

21. क्रिएटिविटी लर्निंग सेंटर शुरू करने का फैसला