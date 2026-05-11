एमपी कैबिनेट में बड़ा फैसला, मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में बढ़ोतरी, इन मुद्दों पर भी लगी मुहर

MP Cabinet Decisions 2026: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. वहीं बैठक में पेंशन, मेडिकल कॉलेज, सिंचाई और ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए भी करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी गई.
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CM Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जनहित समेत कई विकास कार्यों से जुड़े अहम फैसलों पर मुहर लगी है. बैठक में राज्य मंत्रियों के स्वैच्छानुदान की राशि बढ़ाने के साथ-साथ छोटे ठेकेदारों को राहत देने वाले प्रस्तावों पर सहमति बनी. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से आम लोगों को सीधे लाभ मिलेगा और विकास परियोजनाओं की रफ्तार भी बनी रहेगी. वहीं कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्राथमिकता दे रही है.
कैबिनेट ने राज्य मंत्रियों के स्वैच्छानुदान की सीमा 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का फैसला लिया है. अब मंत्री जरूरतमंद लोगों को एक बार में अधिकतम 25 हजार रुपये तक की सहायता दे सकेंगे. सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को तुरंत राहत मिल सकेगी. इसके अलावा, वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6116 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है. वहीं मेडिकल कॉलेजों के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी करोड़ों रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है.
कई परियोजनाएं प्रभावित
वहीं लोक निर्माण विभाग से जुड़े निर्माण कार्यों में बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार ने छोटे ठेकेदारों को राहत देने का निर्णय लिया है. डामर यानी बिटुमिन की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से सड़क निर्माण परियोजनाएं प्रभावित हो रही थीं. अब 10 करोड़ रुपये से कम लागत वाली परियोजनाओं में लागत वृद्धि का भार सरकार वहन करेगी. इससे छोटे और मध्यम स्तर के ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा. सरकार का मानना है कि इस फैसले से विकास कार्यों की गति बनी रहेगी और निर्माण परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी.
इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई और कृषि से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई. सरकार ने बताया कि गेहूं उपार्जन में मध्यप्रदेश ने 10 लाख किसानों का आंकड़ा पार कर लिया है और इस मामले में राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश से आगे निकल चुका है. नीमच क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 163 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है. वहीं जल गंगा अभियान की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा सराहना किए जाने का भी उल्लेख किया गया. सरकार ने लोगों से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और अनावश्यक विदेशी खर्च कम करने की अपील भी की.
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