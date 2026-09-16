CM मोहन यादव ने बदला नाम, MP जल निगम अब कहलाएगा MP जल एवं स्वच्छता निगम; क्यों लिया गया ये फैसला?

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मध्य प्रदेश सरकार ने 'मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित' का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम बदलकर 'मध्य प्रदेश जल एवं स्वच्छता निगम' (MP-WASCO) कर दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल स्थित सीएम हाउस में आयोजित जल निगम के संचालक मंडल की 26वीं बैठक में यह फैसला लिया गया.
बैठक में निगम को नए लक्ष्यों के साथ जल विकास और स्वच्छता प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 57 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को मंजूरी दी गई और बेहतर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए जल निगम के एमडी की टेंडर स्वीकृति सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश जल निगम अब अपने नए नाम और नई जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश में जल विकास एवं स्वच्छता प्रबंधन में नए लक्ष्यों के साथ काम करेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तैयार संचालक मंडल के प्रतिवेदन और वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनअंकेक्षित वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन किया.
बजट अनुमान का अनुमोदन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैप्टिव मोड के तहत 60 मेगावॉट ग्रिड-कनेक्टेड पवन ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए गठित परियोजना कंपनी में मप्र जल निगम के प्रतिनिधित्व के लिए एमडी को अधिकृत कर दिया. साथ ही इसी परियोजना के विकास के लिए गठित प्रोजेक्ट कंपनी में डीमैटीरियलाइज्ड रूप में 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर रखने का अनुमोदन किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मप्र जल निगम के इक्विटी शेयरों के नए पदाधिकारियों को हस्तांतरण तथा जल निगम द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तैयार किए गए बजट अनुमान 57 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया.
निदेशक पद पर हुई नियुक्ति
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल निगम के संचालक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के पद पर सुमित बोस की पुन: नियुक्ति का भी अनुमोदन किया. उन्होंने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और एक्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी के अनुसार मप्र जल निगम के एमडी की टेंडर मंजूरी की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया.