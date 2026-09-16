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CM मोहन यादव ने बदला नाम, MP जल निगम अब कहलाएगा MP जल एवं स्वच्छता निगम; क्यों लिया गया ये फैसला?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम हाउस में मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित के संचालक मंडल की 26वीं बैठक ली, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित (एमपीजेएनएम) को पुर्नगठित कर मध्य प्रदेश जल एवं स्वच्छता निगम (एमपी-वास्को) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 16, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:01 PM IST
CM मोहन यादव ने बदला नाम, MP जल निगम अब कहलाएगा MP जल एवं स्वच्छता निगम; क्यों लिया गया ये फैसला?

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