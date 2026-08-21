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MP में 'टेक होम राशन' की नई व्यवस्था लागू, CM मोहन यादव की पहल से स्व-सहायता समूह तैयार करेंगे पोषण आहार, महिलाओं व बच्चों को मिलेगी बेहतर सेहत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं. उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में बच्चों, गर्भवती-धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी और स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ किया है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 21, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:53 AM IST
MP में 'टेक होम राशन' की नई व्यवस्था लागू, CM मोहन यादव की पहल से स्व-सहायता समूह तैयार करेंगे पोषण आहार, महिलाओं व बच्चों को मिलेगी बेहतर सेहत

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