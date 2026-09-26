/MP के 12वीं, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए शानदार मौका, जानें कौन सी कंपनी दे रही ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग, कैसे करें आवेदन?

मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके हुनर को निखारने के लिए मोहन सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' के तहत मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) में 559 युवाओं को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई है. इस पहल के जरिए 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री धारी युवाओं को कंपनी के विभिन्न पावर प्लांटों और कार्यालयों में 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा. खास बात यह है कि ट्रेनिंग के साथ-साथ अभ्यर्थियों को हर महीने 8 हजार से 10 हजार रुपये तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिसके लिए पात्र युवा 15 अक्टूबर तक आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.