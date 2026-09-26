Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /MP के 12वीं, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए शानदार मौका, जानें कौन सी कंपनी दे रही ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग, कैसे करें आवेदन?

MP के 12वीं, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए शानदार मौका, जानें कौन सी कंपनी दे रही ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग, कैसे करें आवेदन?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य के युवाओं को रोजगार देने और स्व-रोजगार की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसी कड़ी में युवाओं को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण और अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' के अंतर्गत 559 ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग पद उपलब्ध कराए हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 26, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 06:29 PM IST
MP के 12वीं, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए शानदार मौका, जानें कौन सी कंपनी दे रही ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग, कैसे करें आवेदन?

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डायल-112 पर भेजा मैसेज, फिर एडिट कर किए डिलीट, CM मोहन को जान से मारने की धमकी
2
3
4
5