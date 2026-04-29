गेहूं खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे CM मोहन यादव, कहीं भी उतर सकता है हेलीकॉप्टर

मध्य प्रदेश में चल रही गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं का जमीनी सच जानने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है और वो अब सीधे मैदान में उतरेंगे. आने वाले दिनों में सीएम मोहन यादव प्रदेश के विभिन्न उपार्जन केंद्रों (खरीदी केंद्रों) का औचक निरीक्षण करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय और कहीं भी उतर सकता है. इस 'सरप्राइज विजिट' का मुख्य उद्देश्य किसानों से सीधा संवाद करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शासन-प्रशासन द्वारा तय की गई सभी सुविधाएं उन्हें असल में मिल रही हैं या नहीं. सरकार ने इस बार गेहूं उपार्जन को लेकर कई नियमों में ढील दी है और किसानों की सुविधा के लिए केंद्रों पर व्यापक इंतजाम किए हैं.

किसानों के लिए उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएं

गेहूं का बढ़ा हुआ दाम: इस वर्ष किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदा जा रहा है. इसमें राज्य सरकार की ओर से 40 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी शामिल है, जिससे किसानों को कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है.

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गुणवत्ता मापदंडों (FAQ) में बड़ी छूट: किसानों को राहत देते हुए गेहूं की गुणवत्ता के मानकों में ढील दी गई है. चमक विहीन गेहूं की स्वीकार्य सीमा 50 प्रतिशत तक कर दी गई है. वहीं, सूकड़े दाने की सीमा 6% से बढ़ाकर 10% और क्षतिग्रस्त दानों की सीमा बढ़ाकर 6% कर दी गई है.

कहीं भी उपज बेचने की आजादी: किसानों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े या परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें अपने जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र पर गेहूं बेचने की विशेष सुविधा दी गई है.

तौल कांटों की संख्या में वृद्धि: उपज की तौल में लगने वाले समय को कम करने के लिए केंद्रों पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है. जिला प्रशासन को जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या और बढ़ाने के अधिकार भी सौंपे गए हैं.

स्लॉट बुकिंग क्षमता में इजाफा: अधिक से अधिक किसानों से समय पर खरीदी हो सके, इसके लिए प्रतिदिन प्रति केंद्र स्लॉट बुकिंग की क्षमता 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 क्विंटल कर दी गई है. आवश्यकता पड़ने पर जिले स्तर पर इसे बढ़ाकर 3000 क्विंटल प्रति केंद्र तक किया जा सकता है.

शनिवार को भी होगी खरीदी: किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर शनिवार को भी स्लॉट बुकिंग और गेहूं उपार्जन का काम सुचारू रूप से जारी रहेगा.

बुनियादी और तकनीकी सुविधाओं की मौजूदगी: सभी केंद्रों पर पीने का शुद्ध पानी, छायादार बैठने का स्थान और जन-सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं. इसके अलावा तौल समय पर हो, इसके लिए पर्याप्त बारदाने, हम्माल-तुलावटी, सिलाई मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, कूपन, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण और उपज साफ करने के लिए पंखे व छन्ने की व्यवस्था की गई है.

जागरूकता प्रसार: किसानों को उनके हित में चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों की पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष पोस्टर और बैनर सभी उपार्जन केंद्रों पर लगाए गए हैं.