मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल के नए CM सुवेंदु अधिकारी को दी बधाई, बोले- आज से बंगाल में नवयुग का शुभारंभ

सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्होंने कोलकाता के कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित पूरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA-National Democratic Alliance) की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उनके शपथ ग्रहण के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनको बधाई देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में आज से सुशासन, सुरक्षा और विकास के नवयुग का शुभारंभ हुआ है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास, निवेश, सुशासन एवं जनकल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पश्चिम बंगाल की जागरूक जनता को भी इस ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए हृदय से शुभकामनाएं.

अहम राज्य रहा है पश्चिम बंगाल

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गौरतलब है कि शपथ ग्रहण की पूर्व संध्या पर डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि बंगाल हमेशा से देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राज्य रहा है, लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस की नीतियों के कारण राज्य पिछड़ गया था. अब बंगाल पुरानी राजनीति को पीछे छोड़कर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा.

जानें पीएम मोदी ने क्या कहा

नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, '9 मई 2026 का दिन इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसर के रूप में दर्ज किया जाएगा. यह तिथि सदैव स्मरणीय रहेगी, क्योंकि इसने भाग्य के निर्णायक मोड़ के साथ आशा, सम्मान और सुशासन के एक नए अध्याय का संदेश दिया है. कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शपथ ग्रहण की. मुझे सहित अनेक लोगों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.'

5 मंत्रियों के साथ सुवेंदु अधिकारी ने ली शपथ

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आरएन रवि ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. सुवेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष, अग्निमिश्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशिथ प्रमाणिक और क्षुदीराम टुडू ने मंत्री पद की शपथ ली.