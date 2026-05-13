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8 गाड़ियों के काफिले में निकले CM मोहन, डिप्टी सीएम ने भी कम की गाड़ियां, 1 कार में घूमे मंत्री

CM Mohan Yadav Convoy: सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले में वाहनों की कटौती कर दी है. बुधवार को सीएम मोहन केवल 8 गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुए. दूसरे मंत्रियों ने भी गाड़ियां कम कर दी हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 13, 2026, 02:48 PM IST
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सीएम मोहन के काफिले में कम हुई गाड़ियां
सीएम मोहन के काफिले में कम हुई गाड़ियां

MP Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल के संयमित अपील करने का असर दिखना शुरू हो गया है. सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले में वाहनों की कटौती कर दी है. आमतौर पर मुख्यमंत्री के काफिले में 13 गाड़ियां चलती हैं, लेकिन अब केवल 8 गाड़ियों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है. सीएम ने अपने काफिले में से 5 वाहनों की कटौती कर दी है. वहीं मध्य प्रदेश में दूसरे नेताओं ने भी अपनी गाड़ियों में कमी कर दी है. डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने भी वाहनों में कटौती की है. जबकि प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी गाड़ियां कम कर दी हैं. 

भोपाल में दिखी कम गाड़ियां 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राज्य के सभी मंत्रियों से भी अपील की है कि वे भी यात्रा के समय कम के कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें. सीएम मोहन ने जनता से भी अपील की है कि वे जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. उनके फैसले ठीक एक दिन बाद सीएम मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के लिए निकले. इस दौरान उन्होंने जो कहा उसकी बानगी दिखाई दी. उनके काफिले में गिनी-चुनी गाड़ियां ही दिखाई दीं. इस काफिले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. मुख्यमंत्री के काफिले में महज 8 गाड़ियां ही शामिल थी. 

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मंत्रियों ने भी कम की गाड़ियां

सीएम मोहन के अलावा दूसरे नेताओं ने भी गाड़ियां कम कर दी हैं. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने काफिले में कम से गाड़ियां चलाने की बात कही है. वहीं मंत्रियों ने भी अपना काफिला कम कर दिया है. मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में महज एक गाड़ी का इस्तेमाल किया. मंत्रियों ने सुरक्षा में चलने वाले पायलेट और फॉलो वाहन को हटा दिया है. वह केवल एक कार से ही मंत्रालय के लिए रवाना हुए और इसी तरह से भ्रमण भी किया था. प्रदेश के दूसरे मंत्रियों ने भी काफिले में कमी की है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने की जनता से ये अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील है कि वे पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करें. सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का इस्तेमाल करें. एक साल तक सोना न खरीदें. ताकि, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके. जनता विदेशी ब्रांड की जगह स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करे। संभव हो सके तो जनता वर्क फ्रॉम होम करें. जनता अगले एक साल तक गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से बचे. किसान रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करें और प्राकृतिक खेती अपनाएं. खाने में जरूरत के अनुसार ही खाद्य तेल का उपयोग करें. 

ये भी पढ़ेंः पीएम की अपील का सीएम मोहन यादव ने किया पालन, अपने काफिले से कम की गाड़ियां

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