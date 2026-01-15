Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3074847
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

सीएम मोहन के विदेश दौरे में होगा बदलाव, BJP अध्यक्ष के चुनाव में होंगे शामिल, तारीख तय

CM Mohan Yadav Davos Visit: सीएम मोहन यादव दावोस के दौरे पर जाने वाले हैं, हालांकि उनका दौरा 2 दिनों के लिए टलने की बात सामने आ रही है, वह बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में शामिल होंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विदेश दौरे पर जाएंगे सीएम मोहन यादव
विदेश दौरे पर जाएंगे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Delhi Visit: सीएम मोहन यादव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होने के लिए दावोस जाने वाले हैं, हालांकि पहले सीएम को 18 जनवरी को जाना था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनके विदेश दौरे में बदलाव किया गया है. क्योंकि सीएम मोहन यादव 19 और 20 जनवरी के होने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में शामिल होंगे, जहां बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अध्यक्ष पद के लिए नामाकंन करेंगे. सीएम मोहन यादव उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद दावोस के दौरे पर जाएंगे. 

20 जनवरी को जाएंगे सीएम 

बताया जा रहा है कि पहले सीएम मोहन यादव 18 जनवरी को जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा 2 दिन के लिए टाल दिया गया है. अब वह 20 जनवरी को दिल्ली से दावोस के लिए रवाना होंगे, उनके साथ मध्य प्रदेश के 24 अधिकारियों की टीम भी दावोस के दौरे पर जाएगी. दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में सीएम मोहन का शामिल होना अहम माना जा रहा है, जिसके लिए अनुभवी अधिकारियों की टीम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि दवोस में विभिन्न सेक्टर की वैश्विक अध्यक्षों के साथ सीएम मोहन यादव की राउंड टेबल बैठक होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः MP के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, आएगी कैशलेस हेल्थ स्कीम, 10 लाख का इलाज होगा

इन बैठकों में मध्य प्रदेश सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन स्थापित करने का एमओयू भी होगा, जबकि निवेश के लिए भी मध्य प्रदेश पर ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा सीएम विदेशों के उद्योगपतियों के साथ भी बैठक करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉर्पोरेट सत्र में भी सीएम मोहन यादव शामिल होंगे, जिसमें एमपी की तरफ से प्रजेंटेशन दिया जाएगा. ऐसे में निवेश के लिहाज से मध्य प्रदेश का यह दौरा अहम रहेगा. 

एमपी में निवेश बढ़ाने की तैयारी 

मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मोहन सरकार लगातार तैयारियों में जुटी है. इससे पहले एमपी भी सीएम मोहन यादव कई उद्योपतियों के साथ मुलाकात कर चुके हैं, जबकि वह विदेश दौरे से भी निवेश बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं. 

ये भी पढ़ेंः सर्द हवाओं से ठिठुरा MP, 5 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान, भीषण ठंड के बीच गिरेगी मावठ

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

cm mohan yadav davos visitcm mohan yadav news

Trending news

road accident
तेज रफ्तार ने उजाड़ा परिवार: भोपाल में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 की मौत, 12 घायल...
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में दो युवतियों ने रचाई शादी, ली सात जन्मों की कसमें; थाने पहुंचा मामला
mp news
सीधी में भीषण सड़क हादसा, बस का टक्कर से तीन बाइक सवारों की मौके पर ही मौत
mp news
प्रिंसिपल ने दी उमराव जान और मुगल-ए-आजम देखने की सलाह, मंच पर भिड़ गई VHP कार्यकर्ता
CG News
चेहरा दिखाओ, तभी सोना पाओ, CG में ज्वेलरी शॉप में बुर्का-नकाब वालों की एंट्री बैन
mp news
लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा इंदौर, CM मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा प्रहार
mp news
छिंदवाड़ा में होटल में छोड़ी गई मिठाई बनी काल, अब तक 3 ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप
MP Crime News
MP का ये शहर बन रहा ड्रग तस्करों का हॉटस्पॉट, 20 करोड़ की MD के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार
mp news
शादी के बाद प्रेमी के साथ भागी बेटी, नाराज पिता ने सीने में उतार दी गोली, हुई मौत
Latest Shahdol News
पत्नी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत.. तो आहत हुआ पति, अगली सुबह फांसी लगाकर दे दी जान