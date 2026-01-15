सीएम मोहन के विदेश दौरे में होगा बदलाव, BJP अध्यक्ष के चुनाव में होंगे शामिल, तारीख तय

CM Mohan Delhi Visit: सीएम मोहन यादव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होने के लिए दावोस जाने वाले हैं, हालांकि पहले सीएम को 18 जनवरी को जाना था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनके विदेश दौरे में बदलाव किया गया है. क्योंकि सीएम मोहन यादव 19 और 20 जनवरी के होने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में शामिल होंगे, जहां बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अध्यक्ष पद के लिए नामाकंन करेंगे. सीएम मोहन यादव उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद दावोस के दौरे पर जाएंगे.

20 जनवरी को जाएंगे सीएम

बताया जा रहा है कि पहले सीएम मोहन यादव 18 जनवरी को जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा 2 दिन के लिए टाल दिया गया है. अब वह 20 जनवरी को दिल्ली से दावोस के लिए रवाना होंगे, उनके साथ मध्य प्रदेश के 24 अधिकारियों की टीम भी दावोस के दौरे पर जाएगी. दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में सीएम मोहन का शामिल होना अहम माना जा रहा है, जिसके लिए अनुभवी अधिकारियों की टीम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि दवोस में विभिन्न सेक्टर की वैश्विक अध्यक्षों के साथ सीएम मोहन यादव की राउंड टेबल बैठक होगी.

इन बैठकों में मध्य प्रदेश सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन स्थापित करने का एमओयू भी होगा, जबकि निवेश के लिए भी मध्य प्रदेश पर ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा सीएम विदेशों के उद्योगपतियों के साथ भी बैठक करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉर्पोरेट सत्र में भी सीएम मोहन यादव शामिल होंगे, जिसमें एमपी की तरफ से प्रजेंटेशन दिया जाएगा. ऐसे में निवेश के लिहाज से मध्य प्रदेश का यह दौरा अहम रहेगा.

एमपी में निवेश बढ़ाने की तैयारी

मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मोहन सरकार लगातार तैयारियों में जुटी है. इससे पहले एमपी भी सीएम मोहन यादव कई उद्योपतियों के साथ मुलाकात कर चुके हैं, जबकि वह विदेश दौरे से भी निवेश बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं.

