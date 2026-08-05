AI का इस्तेमाल करें, लेकिन दिमाग जरूर लगाएं... भोपाल के सांदीपनि स्कूल में बेटियों की 'कैबिनेट' से बोले CM मोहन यादव

छात्रा लारा खत्री ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं और किसे फॉलो करते हैं? इस पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने में हर राजनेता को वर्तमान जरूरतों के साथ चलना पड़ता है. इंस्टाग्राम भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है. मैं पीएम सर को फॉलो करता हूं. छात्रा एकता राजौरिया ने पूछा कि सिलेबस के साथ और कौनसी पुस्तकें पढ़ें, जो हमारे सामान्य ज्ञान को बढ़ाएं? सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम की पढ़ाई के अलावा हमें अपने जीवन का लक्ष्य तय करके आगे बढ़ना चाहिए. टारगेट से जुड़े विषयों के अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए. ईश्वर ने हमें विशेष गुण दिया है कि जो जैसा सोचता है, वैसा बन जाता है. मैंने नौकरी नहीं की, खेती की और व्यवसाय किया. बेटी को डॉक्टर बनाया. अपने छोटे भाई-बहनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें. छात्रा अयोध्या- आपने डॉक्टरेट (पीएचडी) तक की पढ़ाई और खेल विधा में पारंगत होने के लिए कैसे बैलेंस किया? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ-साथ खेलों के लिए भी समय निकालें. अपनी दिनभर की दिनचर्या निर्धारित करें. इसमें खेलकूद के लिए भी टाइम दें. सोच-विचार के लिए थोड़ा खाली समय भी निकालें. मैं सीएम हाउस में रहते हुए भी नियमित स्वाध्याय करता हूं. डायरी लिखता हूं और आगे करने वाले कार्यों की लिस्ट बनाता हूं. पिछले कार्यों का मूल्यांकन भी करता हूं. जब मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बन गया, तब भी राजनीति शास्त्र में एमए किया. उसके बाद इसी विषय में पीएचडी भी कर ली. मैं पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रखते एमबीए भी किया. जीवन में पढ़ाई का दौर चलता रहना चाहिए. पढ़ने के लिए सिर्फ डिग्री जरूरी नहीं है, बल्कि यह मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए होनी चाहिए. अध्ययन के लिए जीवन में अनुशासन की भी आवश्यकता होती है. लोगों के सामने अपने ज्ञान के प्रदर्शन का तरीका व्यक्तित्व को निखारता है.