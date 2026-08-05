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AI का इस्तेमाल करें, लेकिन दिमाग जरूर लगाएं... भोपाल के सांदीपनि स्कूल में बेटियों की 'कैबिनेट' से बोले CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय की कैबिनेट से मुलाकात की. उन्होंने बाकायदा स्कूल की कैबिनेट को मंच पर अपने पास बैठाया और कार्रवाई को समझा. एक तरफ उन्होंने छात्राओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, तो दूसरी ओर उनके संवाद से भी नया अनुभव लिया.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 05, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:16 PM IST
AI का इस्तेमाल करें, लेकिन दिमाग जरूर लगाएं... भोपाल के सांदीपनि स्कूल में बेटियों की 'कैबिनेट' से बोले CM मोहन यादव

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