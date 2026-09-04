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MP में मंडराया भारी बारिश का खतरा, CM मोहन यादव की अफसरों को किया अलर्ट; बोले- संसाधनों को तैनात करें

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारी बारिश की संभावनाओं के मद्देनजर सभी संबंधित एवं प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने संभावित परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम तैयारियां करने और आवश्यक संसाधनों को पहले से जुटाकर तैनात रखने के निर्देश दिए हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 04, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:25 PM IST
MP में मंडराया भारी बारिश का खतरा, CM मोहन यादव की अफसरों को किया अलर्ट; बोले- संसाधनों को तैनात करें

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