MP में मंडराया भारी बारिश का खतरा, CM मोहन यादव की अफसरों को किया अलर्ट; बोले- संसाधनों को तैनात करें

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है. मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के बाद राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित और प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रहने के कड़े निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विशेष रूप से आज शाम और कल दोपहर उत्तरी मध्य प्रदेश के हिस्सों में होने वाली मूसलाधार बारिश को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बारिश से किसी भी तरह की अनहोनी रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अग्रिम तैयारियां पुख्ता रखी जाएं.
राहत और बचाव के लिए संसाधन पहले से तैनात
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संभावित बाढ़ या जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दल (SDRF/NDRF) और आवश्यक संसाधनों को पहले से ही संवेदनशील इलाकों में तैनात रखा जाए. किसी भी आपात स्थिति की सूचना मिलते ही बिना देरी किए तत्काल राहत कार्य शुरू किया जाए. निचले इलाकों और नदियों-नालों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जाए ताकि स्थानीय नागरिकों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश के प्रशासनिक अमले ने नियंत्रण कक्षों को सक्रिय कर दिया है और आपातकालीन टीमों को मुस्तैद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.
मध्य प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है और आने वाले 48 घंटे प्रदेश के लिए मुसीबत भरा हो सकता है. मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. मध्य प्रदेश में मंदाकिनी और नर्मदा नदी उफान पर हैं, जिस वह से सतना, मैहर, छतरपुर और मंडला में बाढ़ के हालात बने हुए हैं.