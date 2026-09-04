MP में मंडराया भारी बारिश का खतरा, CM मोहन यादव की अफसरों को किया अलर्ट; बोले- संसाधनों को तैनात करें

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संभावित बाढ़ या जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दल (SDRF/NDRF) और आवश्यक संसाधनों को पहले से ही संवेदनशील इलाकों में तैनात रखा जाए. किसी भी आपात स्थिति की सूचना मिलते ही बिना देरी किए तत्काल राहत कार्य शुरू किया जाए. निचले इलाकों और नदियों-नालों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जाए ताकि स्थानीय नागरिकों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश के प्रशासनिक अमले ने नियंत्रण कक्षों को सक्रिय कर दिया है और आपातकालीन टीमों को मुस्तैद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.