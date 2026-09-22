Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /1 नवंबर को रोशन होंगे सभी सरकारी भवन, लगेगा देशज व्यंजनों का मेला; जानिए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर क्या होगा खास

1 नवंबर को रोशन होंगे सभी सरकारी भवन, लगेगा देशज व्यंजनों का मेला; जानिए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर क्या होगा खास

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि साल 2026 समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश की थीम पर किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. एक नवंबर को वर्ष 2026 का मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कृषि विकास और किसान कल्याण पर केंद्रित हो.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 22, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:22 PM IST
1 नवंबर को रोशन होंगे सभी सरकारी भवन, लगेगा देशज व्यंजनों का मेला; जानिए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर क्या होगा खास

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP में ₹2.70 प्रति यूनिट मिलेगी बिजली! बन रहा ग्रीन एनर्जी प्लांट, मोहन यादव का ऐलान
2
3
4
5