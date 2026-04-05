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'किसान भाई चिंता न करें...', सीएम ने अन्नदाताओं को दिया भरोसा, कहा- ओले-बारिश से नुकसान की भरपाई करेगी सरकार

CM Mohan Yadav on Farmers: मध्यप्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बाद सीएम मोहन यादव ने किसानों को राहत का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:16 PM IST
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MP CM Mohan Yadav News
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MP Farmer News: मध्यप्रदेश के कई जिलों में हाल ही में आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है. खेतों में खड़ी गेहूं और अन्य फसलें खराब हो गई हैं, जिससे किसान चिंतित हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में राज्य सरकार पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद दी जाएगी, ताकि किसान इस संकट से उबर सकें.

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द राहत दी जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी किसान को परेशान न होना पड़े और सहायता समय पर पहुंचे. सरकार की कोशिश है कि फसल खराब होने से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जा सके. किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि उनकी रोजी-रोटी पर ज्यादा असर न पड़े और वे फिर से खेती कर सकें.

कलेक्टर्स को सख्त निर्देश
इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों में तुरंत सर्वे कर नुकसान का सही आकलन करें. फसलों के साथ-साथ मकान और अन्य संपत्ति के नुकसान की भी जानकारी जुटाई जाए. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर सरकार को भेजी जाए, ताकि राहत राशि जारी करने में देरी न हो. प्रशासनिक अमला भी अब सक्रिय हो गया है और कई जगह सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है.

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किसानों पर टूटा कहर
प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्वाद हो गई हैं. शनिवार शाम अचानक आए तूफान और ओलों ने किसानों की महीनों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर दिया. गेहूं और चने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. वहीं भिंड के लहार विधानसभा क्षेत्र में नुकसान का दायरा काफी बड़ा बताया जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, भिंड जिले में करीब 60 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है. कई किसानों की फसल 70 प्रतिशत तक खराब हो चुकी है. इससे किसानों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और परिवार चलाने की चिंता सताने लगी है. इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है, कि प्रदेश के अलग-अलग शहरों में किसानों की फसलों को कितना नुकसान पहुंचा होगा.

सोर्सः ZEE MP-CG इनपुट डेस्क

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