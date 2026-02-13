Advertisement
भोपाल

होली पर MP में मिलावटी मिठाई-रंगों से छुटकारा! CM मोहन यादव ने उठाया बड़ा कदम

Adulterated Sweets and Colours: लोगों को होली पर मिलावटी मिठाइयों और रंगों से दूर रखने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं और राज्य के सभी कमिश्नर्स-कलेक्टर्स को किसी तरह की मिलावट की जांच करने के निर्देश दिए हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Feb 13, 2026, 06:18 PM IST
होली पर MP में मिलावटी मिठाई-रंगों से छुटकारा! CM मोहन यादव ने उठाया बड़ा कदम

MP News: होली आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और हर तरफ मिठाई के अलावा रंग-गुलाल दिखने लगता है. लेकिन, त्योहार के बीच मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं और मुनाफे की होड़ में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं. सबसे ज्यादा मिलावट मिठाइयों और रंगों में की जाती है. इस वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी से एक्शन में आ गए हैं और राज्य के सभी कमिश्नर्स-कलेक्टर्स को जांच करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनभावनाओं का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं. इसकी जानकारी सीएम मोहन यादव ने खुद एक्स पर दी है.

सीएम मोहन यादव ने क्या दिए निर्देश?

सीएम मोहन यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'आज भोपाल में जनगणना-2027 के प्रथम चरण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के सभी कमिश्नर्स-कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि और होली समेत अन्य त्यौहारों के दृष्टिगत शांति समितियों के साथ बैठक कर आवश्यक प्रबंध करें. पर्वों के दौरान सामाजिक सौहार्द बना रहे. मिलावटी मिठाई, रंगों में मिलावट एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच करें. कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनभावनाओं का विशेष ध्यान रखें.' उन्होंने आगे लिखा, 'प्रदेश में जल संरचनाओं के निर्माण में मुआवजे के प्रकरणों का निराकरण संवेदनशीलता के साथ करें. किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं और कार्यों के लिए उचित प्रबंध करें. पराली-नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं. साथ ही, गेहूं उपार्जन के लिए मंडियों में आवश्यक प्रबंध करें.'

ये भी पढ़ें- देश के लिए जनगणना कितना जरूरी? CM मोहन यादव ने बताए फायदे, जनगणना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ

कलेक्टर और कमिश्नर्स को निर्देश

इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर और कमिश्नर्स से जनगणना कार्य को रणनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हुए जनगणना के सभी उद्देश्यों की समयसीमा में पूर्ति करने का आव्हान किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश के सभी कमिश्नर-कलेक्टरों से कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से प्रारंभ होकर 6 मार्च तक चलेगा. उन्होंने भावांतर योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि जी-रामजी की योजना क्रियान्वयन के लिए बेहतर प्रबंध किए जाएं. राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है. किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं और कार्यों के लिए उचित प्रबंध किए जाएं.

