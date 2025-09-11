CM मोहन यादव ने 7832 छात्रों को दी स्कूटी, चाबी सौंपने के बाद खुद स्कूटी पर छात्रा के साथ बैठ की सवारी

MP Free Scooty Yojana: मध्य प्रदेश मुफ्त स्कूटी योजना के अंतर्गत आज 7832 विद्यार्थियों को स्कूटी बांटी गई है. स्कूटी का ये तोहफा एमपी बोर्ड के 12वीं के छात्रों को दी गई है. भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 12वीं में उत्तीण छात्रों को स्कूटी की राशि वितरित की गई है. इसके साथ ही 20 लाख छात्राओं को सैनिटेशन और हाईजीन के लिए 61 करोड़ की राशि भी जारी की गई है.

हजारों छात्रों की मिली मुफ्त स्कूटी

मध्य प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं को आज स्कूटी मिली है. ये स्कूटी उन्हीं स्टूडेंट्स को मिली है जिन्होंने 12 वीं में उत्तीण किया है यानी की अपने स्कूल में टॉप किया है. भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने खुद विद्यार्थियों को उनकी पसंद की स्कूटी का तोहफा दिया है. वहीं एमपी के बाकी स्कूडेंट्स को स्कूटी की राशि ट्रासंफर कर दी गई है.

कितनी होती है स्कूटी की राशि

मध्य प्रदेश मुफ्त स्कूटी योजना के तहत पेट्रोल स्कूटर लेने पर 90 हजार और ई-स्कूटर लेने पर 1 लाख 20 हजार की राशि दी जाती है. मध्य प्रदेश मुफ्त स्कूटी योजना की शुरूआत साल 2022-23 में की गई थी. इस योजना के तहत गर्ल्स स्कूल से एक टॉपर बालिका को बॉय स्कूल से एक बालक को और वहीं को-एड स्कूल से एक लड़के और लड़की स्कूल टॉपर को एमपी सरकार की तरफ से स्कूटी गिफ्ट की जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बालिकाओं को ट्रासंफर किए गए 61 करोड़

स्कूटी वितरण के साथ ही साथ सेनिटेशन और हाइजीन योजना के तहत 20 लाख 37 हजार 439 बालिकाओं को 61 करोड़ रुपए डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रासंफर किए गए हैं. इस योजना के अंतर्गत एमपी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 7वीं से 12वीं छात्राओं को प्रतिवर्ष सेनिटेशन और हाइजीन के नाम पर 300 रुपए की राशि प्रदान की जाती है. इसी के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्टायपंड योजना के तहत हॉस्टल में रहने वाली 20 हजार से अधिक बालिकाओं को 7 करोड़ रुपये का स्टायपंड राशि भी जारी किया गया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.