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आयुष चिकित्सकों के स्टाइपेंड पर बड़ी घोषणा: CM मोहन यादव ने 185 करोड़ के आयुष प्रोजेक्ट्स की दी सौगात, बोले- रसोई से ही जुड़ा है आयुर्वेद

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 सितंबर को पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय-संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम का आयोजन 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर किया गया था. न्होंने आयुष चिकित्सकों के स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर आयुष मंत्री को समुचित निर्देश देने की घोषणा की.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 23, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:02 PM IST
आयुष चिकित्सकों के स्टाइपेंड पर बड़ी घोषणा: CM मोहन यादव ने 185 करोड़ के आयुष प्रोजेक्ट्स की दी सौगात, बोले- रसोई से ही जुड़ा है आयुर्वेद

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