/आयुष चिकित्सकों के स्टाइपेंड पर बड़ी घोषणा: CM मोहन यादव ने 185 करोड़ के आयुष प्रोजेक्ट्स की दी सौगात, बोले- रसोई से ही जुड़ा है आयुर्वेद

उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के भविष्य में आयुर्वेद का अपना अलग स्थान होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग और आयुर्वेद को जोड़कर स्वस्थ और समृद्ध भारत की संकल्पना की है. व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें अपने किचन पर भी ध्यान देना पड़ेगा. किचन में संतुलित आहार की वस्तुएं उपलब्ध हो, इस ओर हम जागरुकता लाने के लिए काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार मेडिकल और आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है. प्रदेश में 2023 तक 7 आयुर्वेदिक और 2 होम्योपैथी व यूनानी पद्धति के महाविद्यालय थे. अभी 8 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के निर्माण कार्य जारी है. एक और आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए भारत सरकार से स्वीकृति मिली है. इस प्रकार से अब प्रदेश में आयुष विभाग के अंतर्गत तीनों चिकित्सा पद्धतियों के कुल 18 महाविद्यालय संचालित होंगे. प्रदेश में 1700 से अधिक आयुर्वेदिक औषधालय चल रहे हैं. यहां आम नागरिकों को योग सिखाने के लिए कक्षाएं प्रारंभ की गई है. उन्होंने कहा कि सिकल सेल के इलाज के लिए भी आयुर्वेदिक दवाएं बांटी जा रही है. आयुष इंटर्न्स को मिलने वाले स्टाइपेंड को मेडिकल स्टूडेंट्स के जैसे ही बढ़ाने की आवश्यकता है.