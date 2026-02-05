बच्चों को बचाने के लिए खुद झेले मधुमक्खियों के हजारों डंक, कंचन बाई की मौत पर CM ने जताया दुख, किया बड़ा ऐलान

Kanchan Bai Meghwal: मध्यप्रदेश के नीमच में एक दुखद घटना हुई, जब आंगनबाड़ी केंद्र पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. इस दौरान आंगनबाड़ी में मौजूद 20 बच्चों को बचाने के लिए जय माता दी स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष कंचन बाई मेघवाल ने मधुमक्खियों के झुंड का सामना किया. मधुमक्खियों के हमले से घायल कंचन बाई की मौत हो गई. प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर दुख जताया है और कंचन बाई के परिवार के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है.

आर्थिक सहायता देने के साथ सीएम मोहन यादव ने उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाने का भरोसा दिलाया. सीएम ने कहा कि इस कठिन समय में सरकार कंचन बाई के परिवार के साथ है. सीएम ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि, 'नीमच जिले के ग्राम रानपुर में मधुमक्खियों के डंक से आंगनवाड़ी में कार्यरत बहन कंचन बाई मेघवाल का असमय निधन अत्यंत दुखद व हृदयविदारक है. प्रदेश सरकार इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है. इस घटना में मानवीय आधार पर मैंने कंचन बहन के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये हैं. उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी.'

मधुमक्खियों के हमल से कंचन बाई की हुई मौत

बता दें कि पूरी घटना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे जावद विकासखंड ब्लॉक की मादवड़ा ग्राम पंचायत के रनपुर गांव की है. यहां आंगनबाड़ी सेंटर के बाहर बच्चों पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. इस घटना से अफरा-तफरी मच गई. बच्चों को बचाने के लिए कंचन बाई ने चटाई और कंबल से ढका और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करने लगीं. बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया.

नीमच जिले के ग्राम रानपुर में मधुमक्खियों के डंक से आंगनवाड़ी में कार्यरत बहन कंचन बाई मेघवाल जी का असमय निधन अत्यंत दुखद व हृदयविदारक है। प्रदेश सरकार इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। इस घटना में मानवीय आधार पर मैंने कंचन बहन के परिवार को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 5, 2026

कंचन बाई के तीन बच्चे हैं

कंचन बाई को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद रनपुर गांव में मातम छा गया है. कंचन बाई अपने पीछे लकवाग्रस्त पति और तीन बच्चों को छोड़ गई हैं.

