Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3099475
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

बच्चों को बचाने के लिए खुद झेले मधुमक्खियों के हजारों डंक, कंचन बाई की मौत पर CM ने जताया दुख, किया बड़ा ऐलान

Kanchan Bai Meghwal: नीमच में आंगनबाड़ी सहायिका कंचन बाई मेघवाल ने मधुमक्खियों के हमले के बच्चों को बचाने के लिए खुद हजारों डंक झेले. मधुमक्खियों के हमले से घायल कंचन बाई की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस दुख घटना पर सीएम मोहन यादव ने शोक जताते हुए परिवार को 4 लाख रुपए की सहायाता और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा की है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों को बचाने के लिए खुद झेले मधुमक्खियों के हजारों डंक, कंचन बाई की मौत पर CM ने जताया दुख, किया बड़ा ऐलान

Kanchan Bai Meghwal: मध्यप्रदेश के नीमच में एक दुखद घटना हुई, जब आंगनबाड़ी केंद्र पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. इस दौरान आंगनबाड़ी में मौजूद 20 बच्चों को बचाने के लिए जय माता दी स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष कंचन बाई मेघवाल ने मधुमक्खियों के झुंड का सामना किया.  मधुमक्खियों के हमले से घायल कंचन बाई की मौत हो गई. प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर दुख जताया है और कंचन बाई के परिवार के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है.  

आर्थिक सहायता देने के साथ सीएम मोहन यादव ने उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाने का भरोसा दिलाया. सीएम ने कहा कि इस कठिन समय में सरकार कंचन बाई के परिवार के साथ है. सीएम ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि, 'नीमच जिले के ग्राम रानपुर में मधुमक्खियों के डंक से आंगनवाड़ी में कार्यरत बहन कंचन बाई मेघवाल का असमय निधन अत्यंत दुखद व हृदयविदारक है. प्रदेश सरकार इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है. इस घटना में मानवीय आधार पर मैंने कंचन बहन के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये हैं. उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी.'

मधुमक्खियों के हमल से कंचन बाई की हुई मौत 
बता दें कि पूरी घटना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे जावद विकासखंड ब्लॉक की मादवड़ा ग्राम पंचायत के रनपुर गांव की है. यहां आंगनबाड़ी सेंटर के बाहर बच्चों पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. इस घटना से अफरा-तफरी मच गई. बच्चों को बचाने के लिए कंचन बाई ने चटाई और कंबल से ढका और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करने लगीं. बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कंचन बाई के तीन बच्चे हैं
कंचन बाई को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद रनपुर गांव में मातम छा गया है. कंचन बाई अपने पीछे  लकवाग्रस्त पति और तीन बच्चों को छोड़ गई हैं.

ये भी पढ़ें: पहचान छिपाकर यासिन ने प्रेम जाल में फंसाया, सात फेरों से पहले खुला राज, धर्म परिवर्तन न करने पर बंधक बनाकर किया प्रताड़ित

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

cm mohan yadavNeemuch News

Trending news

cm mohan yadav
बच्चों को बचाते समय जान गंवाने वाली कंचन बाई की मौत पर CM ने जताया दुख, किया ऐलान...
Mandsaur News
दिनदहाड़े मर्डर से दहला मंदसौर, सरेआम चाकू में कर भाजपा नेता की पत्नी की हत्या...
Love Jihad
पहचान छिपाकर यासिन ने प्रेम जाल में फंसाया, सात फेरों से पहले खुला राज...
Barwani News
छात्रा के सामने आरोपी का घिनौना काम, निर्वस्त्र होकर दिखाने लगा अपना प्राइवेट पार्ट
Anjal Hill coal mine
अंजल हिल कोयला खदान से बदलेगी गांवों की तस्वीर, 2000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार
Narayanpur Naxalite News
नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका, 1000 किलो एल्युमिनियम और हथियार बनाने का जखीरा बरामद
Mohan Yadav
भारत को हिंदुत्व पर गर्व और हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व, हरिद्वार में बोले CM मोहन यादव
Mahashivratri
महाकाल मंदिर में 10 दिनों तक मनेगी महाशिवरात्रि, जानें 15 फरवरी तक पूरा शेड्यूल
amit shah
नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन से पहले शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, करेंगे हाई लेवल मीटिंग
bhopal news hindi
मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडित' को लेकर विवाद, सड़कों पर उतरा ब्राह्मण समाज