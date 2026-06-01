CM मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को दी जन्मदिन की बधाई, भेंट की बाबा महाकाल की प्रतिकृति

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनसे मुलाकात कर अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री ने लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल का आत्मीय अभिनंदन किया.
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Mangubhai Patel Birthday: मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल का जन्म 1 जन 1944 को गुजरात के नवसारी में हुआ था और वो 82 साल के हो गए हैं. इस मौक पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगुभाई पटेल से मुलाकात कर अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल का आत्मीय अभिनंदन किया. इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल का पारंपरिक रूप से अभिवादन किया.
सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल को उनके जन्मदिन के मौक पर बधाई देते हुए शुभकामनाओं के साथ बुके भेंट किया. इसके साथ ही आदर स्वरूप अंग वस्त्रम ओढ़ाकर उनका सम्मान किया. उज्जैन के राजा बाबा महाकाल की एक सुंदर प्रतिकृति (Replica) स्मृति चिह्न के रूप में सौंपकर उनका आशीर्वाद लिया. मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के उत्तम स्वास्थ्य, सुखद जीवन और दीर्घायु होने की मंगलकामना की.
आज लोक भवन, भोपाल में मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल जी से भेंट कर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। @GovernorMP pic.twitter.com/2MSIaGBPtr
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 1, 2026
सोशल मीडिया पर लिखा- 'अंत्योदय के प्रति आपकी निष्ठा प्रेरणादायी'
लोकभवन में मुलाकात के अलावा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी राज्यपाल के लिए एक बेहद सराहनीय संदेश जारी किया. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय मंगुभाई पटेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. संवैधानिक मूल्यों और अंत्योदय के प्रति आपकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता तथा प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है. मां नर्मदा से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्रदान करें.
मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री मंगुभाई पटेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
संवैधानिक मूल्यों और अंत्योदय के प्रति आपकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता तथा प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है।
मां नर्मदा से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्रदान करें।…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 1, 2026
गुजरात की राजनीति में सक्रिय भूमिका
मंगुभाई छगनभाई पटेल एक वरिष्ठ राजनेता हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं. गुजरात के नवसारी जिले में जन्मे मंगुभाई पटेल ने जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभालने से पहले लंबे समय तक गुजरात की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. वे गुजरात सरकार में आदिवासी कल्याण, वन और पर्यावरण विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे. साल 2014 में उन्होंने गुजरात विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी थीं.