Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3234810
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

CM मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को दी जन्मदिन की बधाई, भेंट की बाबा महाकाल की प्रतिकृति

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनसे मुलाकात कर अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री ने लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल का आत्मीय अभिनंदन किया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jun 01, 2026, 01:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को दी जन्मदिन की बधाई, भेंट की बाबा महाकाल की प्रतिकृति

Mangubhai Patel Birthday: मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल का जन्म 1 जन 1944 को गुजरात के नवसारी में हुआ था और वो 82 साल के हो गए हैं. इस मौक पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगुभाई पटेल से मुलाकात कर अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल का आत्मीय अभिनंदन किया. इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल का पारंपरिक रूप से अभिवादन किया.

सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल को उनके जन्मदिन के मौक पर बधाई देते हुए शुभकामनाओं के साथ बुके भेंट किया. इसके साथ ही आदर स्वरूप अंग वस्त्रम ओढ़ाकर उनका सम्मान किया. उज्जैन के राजा बाबा महाकाल की एक सुंदर प्रतिकृति (Replica) स्मृति चिह्न के रूप में सौंपकर उनका आशीर्वाद लिया. मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के उत्तम स्वास्थ्य, सुखद जीवन और दीर्घायु होने की मंगलकामना की.

सोशल मीडिया पर लिखा- 'अंत्योदय के प्रति आपकी निष्ठा प्रेरणादायी'

लोकभवन में मुलाकात के अलावा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी राज्यपाल के लिए एक बेहद सराहनीय संदेश जारी किया. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय मंगुभाई पटेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. संवैधानिक मूल्यों और अंत्योदय के प्रति आपकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता तथा प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है. मां नर्मदा से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्रदान करें.

गुजरात की राजनीति में सक्रिय भूमिका

मंगुभाई छगनभाई पटेल एक वरिष्ठ राजनेता हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं. गुजरात के नवसारी जिले में जन्मे मंगुभाई पटेल ने जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभालने से पहले लंबे समय तक गुजरात की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. वे गुजरात सरकार में आदिवासी कल्याण, वन और पर्यावरण विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे. साल 2014 में उन्होंने गुजरात विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी थीं.

TAGS

Mangubhai PatelMohan Yadav

Trending news

ujjain news
खेत में बुलाकर शराब पिलाई, फिर कुचला, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला
Mohan Yadav
शाजापुर के लिए CM मोहन यादव ने खोला पिटारा, ₹388 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात!
Mohan Yadav
CM मोहन ने फिर पेश की सादगी की मिसाल, ट्रेवलर में सफर; आम लोगों की तरह किया नाश्ता
shahdol news
शहडोल से सामने आई दर्दनाक दास्तां, मां ने तीन बेटियों के साथ उठाया खौफनाक कदम
Mohan Yadav
स्मार्ट पुलिसिंग का इंदौर मॉडल, CM मोहन ने लॉन्च किया ट्रैफिक साथी ऐप और ड्रोन यूनिट
Twisha Sharma Case
ट्विशा की डमी बॉडी से CBI करेगी सीन रीक्रिएट, घटनास्थल पर दोहराई जाएगी पूरी कहानी...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ट्विशा की डमी बॉडी लेकर समर्थ के घर पहुंची CBI, रीक्रिएशन से खुलेंगे कई बड़े राज, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹42 हुआ महंगा, छोटू Cylinder के भी दाम बढ़े, जानिए एमपी में रेट
cm mohan yadav
'40 हजार वोटों से हारने वाले मुकाबले की बात करते हैं...', सीएम का कांग्रेस पर हमला
Latest Ujjain News
उज्जैन में सलमान खान ने अपनाया सनातन धर्म, वैदिक विधि से बना शांतनु कश्यप